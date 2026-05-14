Cara Membuat Cheesy Hash Brown: Crispy di Luar, Lumer Keju di Dalam

JawaPos.com - Hash brown jadi salah satu menu simpel yang selalu berhasil bikin nagih, apalagi kalau ditambah keju di dalamnya. Seperti dilansir dari @kasyafa.a, versi cheesy hash brown ini punya tekstur crispy di luar tapi tetap lembut dan lumer di dalam.



Kentang yang direbus setengah matang lalu diparut memberikan tekstur yang pas, tidak terlalu lembek tapi tetap mudah dibentuk. Ditambah keju cheddar yang meleleh saat digoreng, setiap gigitan jadi terasa gurih dan creamy. Menu ini cocok banget untuk sarapan cepat atau camilan sore.



Selain enak, hash brown ini juga bisa disiapkan dalam jumlah banyak dan disimpan di freezer, jadi lebih praktis untuk stok makanan di rumah.



Bahan-bahan:

500 gram kentang

1 butir telur

2 sdm maizena

1 sdm tepung terigu

Keju cheddar secukupnya

1 sdt garam

1/2 sdt lada

1/2 sdt kaldu bubuk

1/2 sdt bawang putih bubuk (opsional)



Cara Membuat:

1. Kupas kentang, lalu rebus setengah matang sekitar 8-10 menit.

2. Dinginkan kentang, lalu parut kasar.

3. Campurkan kentang dengan telur, maizena, tepung terigu, garam, lada, kaldu bubuk, dan bawang putih bubuk.

4. Tambahkan keju cheddar sesuai selera, aduk rata.

5. Bentuk adonan menjadi pipih (kotak atau bulat).

6. Simpan di freezer selama 20 menit agar lebih set dan tidak mudah hancur.

7. Goreng dengan api sedang hingga kuning keemasan dan crispy.



Cheesy hash brown ini punya perpaduan tekstur yang sempurna: renyah di luar, lembut di dalam, dan lumer keju yang bikin makin nikmat.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin camilan atau sarapan praktis tapi tetap spesial. Simple, bisa disimpan frozen, dan dijamin bikin ketagihan!