Ayam Sambal Matah: Pedas Segar yang Bikin Nasi Cepat Habis



JawaPos.com - Ayam sambal matah selalu jadi salah satu menu yang bikin nafsu makan langsung naik. Perpaduan ayam goreng berbumbu dengan sambal matah yang segar dan pedas menciptakan rasa yang seimbang antara gurih dan fresh. Seperti dilansir dari @pawonn.mburi, menu ini cocok banget untuk ide masak harian yang simpel tapi tetap “nendang”.



Sambal matah sendiri terkenal dengan aroma khas dari bawang merah, cabai rawit, dan serai yang diiris segar. Saat disiram di atas ayam hangat, aromanya langsung keluar dan bikin makan jadi makin lahap.



Bahan Ayam:

500 gram ayam

Daun jeruk secukupnya

Daun salam secukupnya

Serai secukupnya

Garam

Penyedap rasa

Lada



Bahan Sambal Matah:

5 siung bawang merah

5 siung bawang putih

5 cabai rawit

2 batang serai

5 lembar daun jeruk



Seasoning:

Garam

Penyedap rasa

Gula pasir

Saus tiram

Jeruk limau



Cara Membuat:

1. Masak ayam bersama daun salam, daun jeruk, serai, garam, lada, dan penyedap hingga matang dan bumbu meresap.

2. Goreng atau masak ayam sesuai selera hingga bagian luar sedikit kering dan harum.

3. Iris semua bahan sambal matah: bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, dan daun jeruk.

4. Campurkan bahan sambal, lalu beri garam, gula, saus tiram, dan perasan jeruk limau. Aduk rata.

5. Siram sambal matah di atas ayam yang masih hangat.

6. Sajikan dengan nasi putih panas.



Ayam sambal matah ini punya rasa pedas segar dengan aroma citrus dari jeruk limau yang bikin makin segar. Ayamnya gurih, sambalnya wangi, dan kombinasi keduanya benar-benar bikin ketagihan.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang suka masakan pedas segar dan praktis. Simple, cepat dibuat, dan dijamin bikin nasi di rumah cepat habis!