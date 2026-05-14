Resep Dada Ayam Oseng Bawang: Simpel, Gurih, dan Super Nasi-Friendly

Kadang, menu paling sederhana justru jadi yang paling bikin kangen. Seperti dikutip dari @kupicookie, kombinasi dada ayam dan oseng bawang memang “nikmat nggak pernah salah”. Rasanya gurih, aromanya harum, dan proses masaknya juga super cepat.



Dada ayam dipotong kecil agar cepat matang dan lebih mudah menyerap bumbu. Tambahan bawang merah dalam jumlah banyak membuat rasa masakan jadi semakin manis alami dan wangi. Ditambah sedikit terasi bakar, hidangan ini punya cita rasa rumahan yang khas dan bikin makan makin lahap.



Menu ini cocok untuk lauk harian karena bahannya sederhana dan cara membuatnya praktis. Apalagi kalau disantap dengan nasi hangat dan sambal favorit.



Bahan Marinasi Ayam:

200 gram dada ayam (potong dadu kecil)

1/2 sdt garam

1/2 sdt kaldu bubuk

1/4 sdt kunyit bubuk

1/4 sdt lada

2 sdt bawang putih bubuk

1 sdm maizena



Bahan Oseng:

30 siung bawang merah kecil

3 cabai keriting

4 cabai rawit (sesuai selera)

Daun bawang secukupnya

1/2 sdt terasi bakar

1/2 sdt garam

Kaldu jamur secukupnya

Lada secukupnya



Cara Membuat:

1. Campurkan ayam dengan semua bahan marinasi, lalu aduk rata.

2. Pan-fry ayam menggunakan sedikit minyak hingga matang. Jangan dimasak terlalu lama agar tetap lembut. Sisihkan.

3. Iris bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, dan daun bawang.

4. Tumis bawang merah hingga harum dan sedikit layu.

5. Masukkan cabai dan terasi bakar, lalu aduk rata.

6. Tambahkan ayam yang sudah dimasak.

7. Beri garam, kaldu jamur, dan lada sesuai selera.

8. Masukkan daun bawang, aduk sebentar lalu angkat.



Dada ayam oseng bawang ini punya rasa gurih sederhana dengan aroma bawang yang kuat dan menggoda. Tekstur ayamnya tetap lembut, sementara terasi memberikan rasa khas yang bikin hidangan semakin nikmat.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin masak cepat tanpa ribet tapi tetap enak. Simpel, hemat bahan, dan dijamin bikin nasi cepat habis!