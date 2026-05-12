13 Bubur Ayam Paling Recommended di Yogyakarta, Pas untuk Sarapan Nikmat dan Mengenyangkan di Pagi Hari!

Ilustrasi Bubur ayam di Yogyakarta. (Pexels)
JawaPos.Com - Yogyakarta bukan hanya terkenal dengan gudeg, bakpia, sate klathak, dan angkringan yang selalu menggoda selera.
Kota Pelajar ini juga punya banyak pilihan sarapan lezat yang cocok untuk memulai hari dengan energi penuh, salah satunya bubur ayam.
Hidangan sederhana ini selalu punya tempat spesial di hati banyak orang karena teksturnya yang lembut, rasanya yang hangat dan nyaman di perut, serta topping yang bisa membuat satu mangkuk terasa begitu istimewa.
Mulai dari suwiran ayam gurih, cakwe renyah, kacang kedelai, bawang goreng, daun seledri segar, hingga tambahan sate ati, telur, atau kerupuk, semuanya membuat pengalaman sarapan jadi jauh lebih memuaskan.
Yang membuat bubur ayam di Yogyakarta menarik adalah banyak tempat yang menawarkan karakter rasa berbeda.
Ada bubur ayam klasik dengan rasa gurih ringan yang cocok untuk semua usia, ada juga tempat yang terkenal dengan topping super lengkap dan porsi besar yang bikin kenyang lebih lama.
Beberapa spot bahkan sudah menjadi langganan warga lokal selama bertahun-tahun karena rasa yang konsisten dan suasana pagi yang nyaman.
Menikmati semangkuk bubur ayam hangat di Jogja saat udara pagi masih sejuk tentu menjadi pengalaman sederhana yang sulit ditolak.
Jika Anda sedang mencari tempat sarapan enak di Jogja yang praktis, lezat, dan mengenyangkan, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner Anda.
Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas bubur ayam paling recommended di Yogyakarta, cocok untuk memulai hari dengan rasa nikmat yang memanjakan lidah serta memuaskan perut.
1. Bubur Ayam Jakarta Mas Dedy
Bubur Ayam Jakarta Mas Dedy menjadi salah satu spot sarapan favorit di Yogyakarta yang cukup populer di kalangan warga lokal maupun wisatawan.
Tempat ini dikenal dengan tekstur buburnya yang lembut dan hangat, dipadukan dengan topping ayam suwir melimpah yang gurih dan terasa meresap sempurna.
Tambahan cakwe renyah, bawang goreng, daun bawang, serta kuah kaldu yang kaya rasa membuat setiap suapan terasa semakin nikmat dan mengenyangkan.
Salah satu daya tarik utama tempat ini adalah porsinya yang cukup besar sehingga cocok untuk sarapan sebelum memulai aktivitas seharian.
