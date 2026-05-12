9 Spot Bubur Ayam Legendaris di Solo, Kaldunya yang Gurih Memanjakan Lidah Sejak Suapan Pertama, Cocok untuk Saparan!

JawaPos.Com - Kota Solo memang selalu punya tempat istimewa di hati para pencinta kuliner tradisional.

Kota yang terkenal dengan nasi liwet, timlo, tengkleng, sate buntel, hingga serabi ini, juga menyimpan banyak spot bubur ayam legendaris yang sudah lama menjadi favorit warga lokal.

Meski terlihat sederhana, semangkuk bubur ayam hangat dengan tekstur lembut, suwiran ayam gurih, bawang goreng harum, cakwe renyah, dan siraman kaldu hangat yang kaya rasa selalu punya daya tarik yang sulit ditolak.

Apalagi jika dinikmati di pagi hari saat udara masih sejuk dan perut membutuhkan makanan hangat yang nyaman di lambung.

Yang membuat bubur ayam di Solo begitu spesial adalah karakter rasa yang cenderung akrab di lidah, hangat, dan punya sentuhan cita rasa rumahan yang bikin rindu.

Banyak tempat makan yang sudah bertahan selama bertahun-tahun, menjadi saksi kebiasaan sarapan warga Solo dari generasi ke generasi.

Ada yang terkenal dengan kuah kaldunya yang gurih, ada pula yang disukai karena topping melimpah dan porsi yang cukup mengenyangkan untuk memulai hari.

Jika Anda sedang mencari tempat sarapan enak di Solo atau ingin mencicipi bubur ayam legendaris yang punya banyak pelanggan setia, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah sembilan spot bubur ayam legendaris di Solo dengan kaldunya gurih yang memanjakan lidah sejak suapan pertama, cocok untuk sarapan.

1. Bubur Ayam Hj. Widodo Solo

Bubur Ayam Hj. Widodo menjadi salah satu spot sarapan legendaris yang cukup dikenal di Solo dan memiliki banyak pelanggan setia dari berbagai kalangan.

Tempat ini terkenal dengan tekstur buburnya yang lembut dan hangat, dipadukan dengan topping ayam suwir yang cukup melimpah sehingga membuat setiap suapan terasa semakin nikmat.

Tambahan bawang goreng harum, daun bawang segar, serta kuah kaldu gurih memberikan cita rasa yang benar-benar menggoda sejak suapan pertama.

Cita rasa bubur di sini terasa sangat akrab di lidah dengan sentuhan khas rumahan yang nyaman di perut.