7 Rekomendasi Pasar Tradisional di Malang, Cocok buat Wisata Kuliner yang Murah tapi Rasa Istimewa

JawaPos.com – Malang bukan hanya dikenal sebagai kota wisata dengan udara sejuk dan destinasi alam yang memukau.

Di balik gedung-gedung modernnya, kota ini menyimpan deretan pasar tradisional yang kaya akan kuliner otentik dan budaya lokal.

Setiap pasar tradisional di sini memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri yang membedakannya satu sama lain.

Dilansir dari laman Traveloka dan Singosari Bolu Malang pada Selasa (12/5), berikut tujuh rekomendasi pasar tradisional di Malang cocok buat wisata kuliner.

1. Pasar Oro-Oro Dowo

Pasar yang berdiri sejak 1932 di masa kolonial Belanda ini berlokasi di Jalan Guntur No.20, Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 17.00 WIB.

Setelah melalui revitalisasi, pasar ini tampil bersih, rapi, dan tertata tanpa kehilangan nuansa tradisional yang menjadi ciri khasnya.

Lorong-lorongnya lebar dengan pencahayaan terang dan setiap lapak tersusun rapi sehingga pengunjung betah berlama-lama.

Selain berbelanja kebutuhan sehari-hari, pasar ini dikenal sebagai pusat kuliner legendaris khas Jawa Timur.