14 Spot Bakmi Jawa di Surabaya dengan Perpaduan Rasa Gurih Manis yang Pas di Lidah, Bumbunya Meresap Sempurna! 

Ilustrasi bakmi jawa di Surabaya. (Pexels/Agung Pandit Wiguna)
JawaPos.Com - Surabaya memang identik dengan deretan kuliner legendaris yang kaya rasa, mulai dari rawon, lontong balap, tahu campur, hingga rujak cingur yang sudah lama menjadi favorit banyak orang.
Namun di tengah dominasi kuliner khas Jawa Timur, bakmi Jawa juga punya tempat tersendiri di hati para pecinta makanan hangat yang kaya cita rasa.
Dengan racikan bumbu khas Jawa yang menghadirkan perpaduan gurih dan manis yang seimbang, tekstur mie yang lembut, kuah kaldu hangat yang menggoda, serta topping ayam, telur, sayuran, hingga pelengkap lainnya, seporsi bakmi Jawa selalu menjadi pilihan comfort food yang sulit ditolak.
Yang membuat bakmi Jawa di Surabaya menarik adalah banyak tempat makan yang berhasil menghadirkan cita rasa autentik ala Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan sentuhan yang tetap cocok di lidah warga lokal.
Ada warung sederhana yang jadi andalan pelanggan setia, ada pula tempat makan nyaman yang cocok untuk santap bersama keluarga maupun teman.
Menikmati bakmi Jawa hangat saat malam hari atau ketika cuaca sedang mendung selalu terasa lebih nikmat, apalagi jika porsinya memuaskan dan bumbunya meresap sempurna.
Jika Anda sedang mencari kuliner hangat di Surabaya yang bisa mengobati rasa lapar sekaligus menghadirkan sensasi nostalgia, daftar ini wajib masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas spot bakmi Jawa di Surabaya yang terkenal lezat, mengenyangkan, dan punya perpaduan gurih-manis yang pas di lidah.
1. Bakmi Jawa Pak Gareng Surabaya
Bakmi Jawa Pak Gareng menjadi salah satu tempat favorit bagi pencinta bakmi Jawa di Surabaya yang mencari rasa autentik dengan sentuhan klasik khas masakan Jawa tradisional.
Tempat makan ini dikenal dengan racikan bumbu yang menghadirkan keseimbangan gurih dan manis yang pas di lidah, dipadukan dengan aroma masakan yang menggoda sejak hidangan mulai dimasak.
Banyak pelanggan menyukai sensasi rasa rumahan yang terasa hangat dan cocok disantap saat malam hari.
Tekstur mie yang digunakan terasa lembut namun tetap kenyal ketika disantap.
Topping ayam berbumbu di sini juga cukup melimpah dengan rasa gurih yang meresap hingga ke dalam.
Kuah kaldunya yang hangat menjadi daya tarik tersendiri karena terasa ringan namun tetap kaya rasa.
