13 Tempat Makan Mie Ayam di Solo yang Cocok untuk Pecinta Kuliner Murah tetapi Berkualitas

JawaPos.Com - Solo memang selalu punya tempat spesial di hati para pecinta kuliner Nusantara.

Kota yang terkenal dengan nasi liwet, tengkleng, timlo, hingga sate buntel ini juga menyimpan banyak hidden gem untuk pencinta mie ayam.

Meski terkesan sederhana, semangkuk mie ayam hangat dengan mie kenyal, topping ayam berbumbu gurih manis, kuah kaldu yang harum, serta tambahan pangsit, bakso, ceker, atau jamur selalu menjadi comfort food yang sulit ditolak.

Apalagi jika bisa dinikmati dengan harga ramah di kantong tanpa harus mengorbankan kualitas rasa.

Yang membuat mie ayam di Solo menarik adalah banyak tempat makan yang tetap mempertahankan cita rasa autentik dengan harga yang bersahabat.

Ada warung legendaris yang sudah jadi langganan warga lokal selama bertahun-tahun, ada pula spot favorit mahasiswa dan pekerja yang menawarkan porsi mengenyangkan dengan rasa konsisten.

Bagi pencinta kuliner murah tetapi tetap berkualitas, Solo jelas menjadi surga kecil yang menyenangkan untuk dijelajahi.

Jika Anda sedang mencari mie ayam enak di Solo dengan harga terjangkau dan rasa yang bikin ingin balik lagi, daftar ini wajib masuk wishlist wisata kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas tempat makan mie ayam di Solo yang terkenal lezat, hemat, dan cocok untuk semua kalangan.

1. Mie Ayam Tumini Solo

Mie Ayam Tumini menjadi salah satu spot favorit bagi pencinta comfort food di Solo yang mencari porsi mengenyangkan dengan rasa autentik.

Tempat ini dikenal dengan tekstur mie yang kenyal dan lembut saat disantap, dipadukan dengan topping ayam gurih manis yang cukup melimpah dan bumbu yang meresap sempurna.

Kuah kaldunya juga terasa hangat dan nyaman di lidah, membuat banyak pelanggan merasa cocok menikmati menu ini kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau malam hari.

Banyak pelanggan menyukai tempat ini karena cita rasanya konsisten dan cocok untuk semua kalangan, mulai dari mahasiswa hingga keluarga.