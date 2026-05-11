12 Tempat Makan Bakmi Jawa di Semarang yang Cocok untuk Kuliner Malam, Lezat, Hangat, dan Mengenyangkan!

Ilustrasi bakmi jawa di Semarang. (Pexels/ anggit priyandani)
JawaPos.Com - Semarang memang dikenal sebagai surga kuliner dengan deretan hidangan legendaris seperti lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, hingga soto khas yang selalu menggoda selera.
Namun bagi pencinta makanan hangat yang kaya rasa dan cocok dinikmati saat malam hari, bakmi Jawa menjadi salah satu pilihan yang tidak boleh dilewatkan.
Hidangan sederhana ini punya daya tarik kuat berkat perpaduan mi yang dimasak dengan bumbu khas Jawa, aroma gurih yang menggoda, kuah kaldu hangat, serta topping ayam, telur, sayuran, hingga tambahan pelengkap yang membuat satu porsi terasa begitu memuaskan.
Yang membuat bakmi Jawa di Semarang menarik adalah banyak tempat makan yang menghadirkan cita rasa autentik dengan karakter berbeda-beda.
Ada warung sederhana yang jadi andalan warga lokal karena rasa klasiknya yang konsisten, ada pula spot populer yang cocok untuk nongkrong sambil menikmati santapan malam bersama teman atau keluarga.
Sensasi menikmati bakmi Jawa hangat di tengah udara malam Semarang memang selalu punya kenikmatan tersendiri, apalagi jika porsinya mengenyangkan dan harganya tetap ramah di kantong.
Jika Anda sedang mencari kuliner malam di Semarang yang cocok untuk mengisi perut setelah aktivitas panjang, daftar ini wajib masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat makan bakmi Jawa di Semarang yang terkenal lezat, mengenyangkan, dan layak dicoba.
1. Bakmi Jawa Pak Gareng Semarang
Bakmi Jawa Pak Gareng menjadi salah satu tempat favorit pencinta kuliner malam di Semarang yang mencari hidangan hangat dan mengenyangkan dengan cita rasa khas Jawa yang autentik.
Tempat makan ini dikenal dengan racikan bumbu tradisional yang gurih manis, aroma masakan yang menggoda, serta proses memasak yang masih mempertahankan gaya khas bakmi Jawa rumahan.
Banyak pelanggan menyukai rasa bakminya yang terasa nyaman di lidah dan cocok disantap saat udara malam mulai terasa dingin.
Tekstur mie yang digunakan terasa lembut namun tetap kenyal ketika disantap.
Topping ayam berbumbu di sini juga cukup melimpah dengan rasa gurih yang meresap hingga ke dalam.
Selain bakmi goreng dan bakmi godhog, menu nasi goreng Jawa dan magelangan di tempat ini juga cukup banyak diminati pelanggan karena porsinya mengenyangkan dan bumbunya terasa kuat.
