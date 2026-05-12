12 Tempat Makan Bubur Ayam Enak di Semarang, Terkenal Lezat dan Nikmat, Porsinya Pas untuk Sarapan!

JawaPos.Com - Semarang tidak pernah kehabisan pilihan kuliner yang bisa memulai hari dengan cara yang menyenangkan.

Selain terkenal dengan lumpia, tahu gimbal, nasi ayam, dan soto khas yang menggoda, kota ini juga punya banyak tempat bubur ayam yang jadi andalan warga lokal untuk sarapan.

Semangkuk bubur ayam hangat dengan tekstur lembut, topping suwiran ayam gurih, cakwe renyah, kacang kedelai, bawang goreng, seledri segar, hingga tambahan sate ati atau telur setengah matang selalu jadi comfort food yang sulit ditolak, terutama di pagi hari saat perut butuh asupan hangat yang mengenyangkan tetapi tetap ringan.

Yang membuat bubur ayam di Semarang menarik adalah variasi rasa yang ditawarkan.

Ada bubur ayam dengan cita rasa klasik yang sederhana tetapi bikin nagih, ada pula yang menghadirkan topping lebih lengkap dengan kuah kaldu gurih yang kaya rasa.

Beberapa tempat bahkan sudah menjadi langganan warga selama bertahun-tahun karena rasa yang konsisten dan porsi yang memuaskan.

Menikmati bubur ayam hangat di pagi hari sambil menikmati suasana kota yang mulai sibuk tentu menjadi pengalaman sederhana yang menyenangkan.

Jika Anda sedang mencari tempat sarapan enak di Semarang atau ingin menikmati bubur ayam yang nyaman di perut sebelum memulai aktivitas, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas tempat makan bubur ayam enak di Semarang yang terkenal lezat dan nikmat, cocok untuk sarapan.

1. Bubur Ayam Bangkong Semarang

Bubur Ayam Bangkong menjadi salah satu ikon kuliner sarapan paling terkenal di Semarang dan hampir selalu ramai sejak pagi hari.

Tempat ini dikenal dengan tekstur buburnya yang sangat lembut, gurih, dan nyaman di perut sehingga cocok dijadikan menu pembuka aktivitas harian.

Perpaduan bubur hangat dengan topping ayam suwir berbumbu, cakwe renyah, daun bawang, serta tambahan kuah kaldu menciptakan rasa yang begitu khas dan bikin pelanggan ingin kembali lagi.

Salah satu daya tarik utama tempat ini adalah rasa buburnya yang konsisten dari waktu ke waktu.