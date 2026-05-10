8 Kuliner Malam Purwokerto yang Selalu Ramai Pembeli, Enaknya Bikin Susah Move On

JawaPos.com - Purwokerto memang punya daya tarik yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kota yang terkenal dengan logat ngapaknya yang khas ini bukan hanya nyaman untuk disinggahi, tetapi juga menyimpan banyak kuliner malam yang selalu berhasil membuat wisatawan jatuh hati.

Saat malam mulai turun, suasana Kota Satria berubah jadi semakin hidup. Deretan warung makan, angkringan, hingga jajanan kaki lima mulai dipadati pembeli yang berburu makanan hangat untuk menemani malam yang sejuk.

Dilansir dari laman YouTube 10 Best Id, Purwokerto memiliki banyak kuliner malam legendaris yang selalu ramai pengunjung dan terkenal karena cita rasanya yang khas. Mulai dari makanan berat dengan porsi melimpah hingga camilan tradisional yang sederhana tetapi bikin ketagihan, semuanya layak masuk daftar wisata kuliner malam kalian.

1. Sega Gemblung Pak Taufik, Porsi Jumbo yang Siap Mengusir Lapar Tengah Malam

Sega Gemblung Pak Taufik menjadi salah satu kuliner malam paling terkenal di Purwokerto. Nama “sega gemblung” sendiri memiliki arti nasi dengan porsi besar dan melimpah, sesuai dengan sajian yang ditawarkan di tempat ini.

Warung ini selalu dipadati pembeli, terutama pada malam hari ketika banyak orang mencari makanan hangat setelah beraktivitas. Porsinya yang besar membuat tempat ini jadi favorit para pecinta kuliner maupun mahasiswa.

Menu utamanya berupa nasi putih hangat dengan aneka lauk yang bisa dipilih sesuai selera. Mulai dari ayam goreng, telur, kering tempe, hingga sambal pedas yang jadi pelengkap wajib.

Rasa gurih dari lauk dan sambalnya benar-benar cocok disantap saat udara malam Purwokerto mulai dingin. Suapan pertama saja sudah cukup membuat perut terasa nyaman dan mood kembali membaik.

2. Wisata Kuliner Pasar Manis, Surganya Jajanan Malam yang Selalu Ramai

Kalau bingung ingin makan apa, kawasan Wisata Kuliner Pasar Manis bisa jadi solusi terbaik. Tempat ini bukan hanya satu warung, melainkan pusat jajanan malam yang dipenuhi berbagai pilihan makanan menggoda.

Pada pagi hari area ini digunakan sebagai pasar tradisional. Namun saat malam tiba, suasananya berubah menjadi kawasan kuliner yang ramai dan penuh aroma makanan lezat.

Pilihan makanannya sangat beragam, mulai dari sate dengan bumbu kacang medok, nasi rames, gudeg, hingga siomai hangat yang cocok disantap malam-malam.

Suasana di sini terasa hidup dan merakyat. Banyak keluarga, mahasiswa, hingga anak muda berkumpul sambil menikmati kuliner favorit mereka masing-masing.

3. Serabi Mixmax, Camilan Kekinian dengan Aroma Bakaran yang Menggoda

Bagi pecinta makanan ringan, Serabi Mixmax wajib masuk daftar kuliner malam yang harus dicoba. Berlokasi di Jalan Prof. Dr. HR Bunyamin, tempat ini terkenal karena menghadirkan serabi dengan konsep modern dan topping yang beragam.

Tekstur serabinya sangat lembut di bagian tengah, tetapi tetap renyah di pinggirannya. Aroma bakaran dari tungku tradisionalnya juga menjadi daya tarik yang membuat siapa saja sulit menolak.

Pilihan toppingnya sangat lengkap. Mulai dari rasa manis seperti cokelat, keju, dan pisang, hingga rasa gurih seperti ayam dan oncom.

Saat disajikan hangat, perpaduan rasa dan teksturnya benar-benar memanjakan lidah. Tidak heran jika tempat ini selalu ramai dijadikan lokasi nongkrong malam oleh anak muda Purwokerto.

4. Gudeg Bu Anik Pasar Wage, Gudeg Gurih Khas Banyumasan yang Beda dari Jogja

Purwokerto juga punya gudeg khas yang tidak kalah nikmat dibanding gudeg Jogja. Salah satu yang paling terkenal adalah Gudeg Bu Anik yang berada di kawasan Pasar Wage.

Gudeg khas Banyumasan memiliki karakter rasa yang berbeda. Jika gudeg Jogja identik dengan rasa manis, gudeg di sini justru memiliki cita rasa gurih yang lebih kuat dan kaya rempah.

Seporsi gudeg biasanya disajikan dengan nasi hangat, ayam, telur pindang, krecek, dan kuah are yang gurih. Semua bumbunya meresap sempurna hingga ke dalam lauk.

Sensasi hangat dari kuah dan gurihnya gudeg membuat makanan ini terasa sangat cocok dinikmati saat malam hari. Rasanya sederhana, tetapi mampu memberikan kenyamanan yang bikin ingin kembali lagi.

5. Mendoan Purwokerto, Ikon Kuliner yang Tidak Pernah Membosankan

Belum lengkap rasanya datang ke Purwokerto tanpa mencicipi mendoan. Kuliner khas satu ini sudah menjadi identitas kota dan selalu dicari wisatawan dari berbagai daerah.

Mendoan di Purwokerto memiliki ukuran besar dengan balutan tepung berbumbu dan irisan daun bawang yang harum. Proses menggorengnya juga khas karena hanya setengah matang sehingga teksturnya tetap lembut.

Saat masih panas, aroma gurihnya langsung menggoda selera. Apalagi jika disantap bersama sambal kecap dan cabai rawit hijau.

Perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis membuat camilan sederhana ini terasa sangat nikmat. Banyak orang bahkan tidak bisa berhenti setelah makan satu potong saja.

6. Angkringan Om Anto, Tempat Nongkrong Favorit Anak Muda Purwokerto

Angkringan Om Anto menjadi salah satu tempat nongkrong malam favorit di Purwokerto. Lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman dan hampir selalu ramai oleh mahasiswa maupun pekerja yang ingin bersantai.

Konsep angkringannya sederhana tetapi nyaman untuk duduk lama sambil berbincang bersama teman. Suasana malam di tempat ini terasa hangat dan akrab.

Pilihan menunya juga sangat beragam. Ada sate usus, sate kerang, baceman, nasi bakar, hingga mie bakar dengan aroma rempah yang menggoda.

Harganya yang ramah di kantong membuat tempat ini semakin digemari banyak orang. Cocok untuk makan malam santai tanpa membuat dompet cepat kosong.

7. Nasi Goreng Pak Maman, Aroma Wok-nya Bikin Ketagihan

Nasi goreng memang jadi makanan favorit banyak orang, termasuk di Purwokerto. Salah satu yang paling terkenal adalah Nasi Goreng Pak Maman yang hampir selalu dipenuhi antrean pembeli setiap malam.

Keistimewaan nasi goreng ini terletak pada aroma wok atau aroma smoky khas hasil masakan api besar. Aroma itu membuat rasa nasi goreng terasa lebih kuat dan menggugah selera.

Bumbu rahasianya menghasilkan rasa gurih yang pas dengan lauk melimpah di setiap porsinya. Tekstur nasi yang tidak terlalu lembek juga membuat pengalaman makan terasa lebih nikmat.

Saat disantap dalam kondisi lapar di malam hari, seporsi nasi goreng ini benar-benar terasa seperti comfort food yang memuaskan.

8. Lumpia Bom, Jajanan Raksasa yang Renyah dan Mengenyangkan

Sebagai penutup wisata kuliner malam di Purwokerto, ada Lumpia Bom yang terkenal karena ukurannya yang jumbo. Berbeda dari lumpia biasa, ukuran lumpia ini jauh lebih besar dan padat isi.

Pilihan isiannya cukup beragam, mulai dari ayam, telur, hingga sayuran berbumbu yang gurih. Semua bahan dibungkus rapat lalu digoreng hingga warnanya keemasan.

Kulit lumpianya terasa sangat renyah saat digigit, sementara isiannya tetap lembut dan hangat. Sensasi gurih dari isi lumpia berpadu sempurna dengan saus pedas manis yang menjadi pelengkapnya.

Karena porsinya cukup besar, satu lumpia saja sudah cukup membuat perut kenyang. Tidak heran jika jajanan ini selalu jadi incaran pembeli saat malam hari.

Kuliner malam di Purwokerto memang punya daya tarik tersendiri yang membuat banyak orang selalu ingin kembali. Selain rasanya yang lezat, suasana malam kota ini juga terasa hangat dan nyaman untuk menikmati makanan bersama keluarga maupun teman.

Mulai dari Sega Gemblung dengan porsi melimpah hingga Lumpia Bom yang unik dan mengenyangkan, semuanya menawarkan pengalaman kuliner yang berbeda-beda. Jadi, kalau suatu saat berkunjung ke Purwokerto, jangan lupa sisihkan waktu khusus untuk berburu kuliner malamnya yang legendaris dan bikin nagih.