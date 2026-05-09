12 Rekomendasi Kuliner Bebek di Bandung, Cocok untuk Makan Siang atau Makan Malam Bersama Keluarga

JawaPos.Com - Bandung tidak hanya dikenal dengan kuliner khas Sunda, jajanan legendaris, dan kafe estetik yang selalu ramai, tetapi juga memiliki banyak tempat makan bebek yang layak masuk daftar wisata kuliner keluarga.

Dari bebek goreng dengan kulit renyah, bebek bakar berbumbu manis gurih, hingga olahan bebek pedas dengan sambal menggigit, pilihan kuliner di Kota Kembang ini sangat beragam dan menggoda selera.

Daging bebek yang empuk dengan bumbu meresap selalu menjadi alasan mengapa menu ini punya banyak penggemar setia.

Menariknya, banyak tempat makan bebek di Bandung yang tidak hanya unggul dari segi rasa, tetapi juga menawarkan suasana nyaman untuk makan bersama keluarga.

Ada yang hadir dengan konsep lesehan tradisional, restoran modern yang cozy, hingga warung legendaris dengan rasa autentik yang tetap konsisten.

Dengan porsi yang mengenyangkan dan pilihan menu pendamping yang lengkap, kuliner bebek menjadi pilihan tepat untuk makan siang maupun makan malam.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi tempat makan bebek terbaik di Bandung, daftar ini patut masuk agenda kuliner berikutnya.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi kuliner bebek di Bandung yang wajib dicoba.

1. Bebek Ali Borme

Bebek Ali Borme menjadi salah satu nama yang cukup populer di Bandung bagi pecinta olahan bebek dengan cita rasa gurih dan kaya rempah.

Tempat makan ini dikenal karena berhasil menghadirkan daging bebek yang empuk dengan bumbu yang meresap hingga ke bagian dalam sehingga setiap suapan terasa semakin nikmat dan memuaskan.

Proses memasaknya menggunakan racikan rempah khas yang membuat aroma bebek terasa begitu menggoda sejak pertama kali disajikan.

Bagian kulitnya digoreng hingga renyah sehingga menghasilkan perpaduan tekstur yang pas antara lembut di bagian dalam dan crispy di bagian luar.

Salah satu daya tarik utama tempat ini adalah sambalnya yang pedas gurih dan sangat cocok disantap bersama nasi hangat, lalapan segar, tahu, serta tempe goreng.