14 Kuliner Seafood Paling Worth It di Semarang yang Diam-Diam Punya Rasa Juara dan Selalu Ramai Pembeli

JawaPos.Com - Semarang selama ini dikenal lewat lumpia, tahu gimbal, soto, dan aneka kuliner khas yang selalu jadi incaran wisatawan.

Namun di balik popularitas makanan tradisional tersebut, Semarang juga menyimpan banyak tempat makan seafood yang layak masuk daftar wisata kuliner berikutnya.

Mulai dari kepiting saus padang dengan bumbu melimpah, udang bakar yang gurih manis, cumi goreng tepung yang renyah, hingga aneka kerang dengan racikan saus yang kaya rasa, pilihan seafood di Semarang ternyata tidak kalah menarik dibanding kota-kota besar lainnya.

Yang membuat kuliner seafood di Semarang semakin menarik adalah banyaknya tempat makan yang mungkin tidak terlalu viral, tetapi diam-diam punya rasa yang membuat pelanggan terus kembali.

Sebagian hadir dalam bentuk warung sederhana dengan harga ramah di kantong, sementara lainnya menawarkan suasana nyaman untuk makan bersama keluarga.

Dengan bahan laut yang segar, racikan bumbu yang kuat, dan pilihan menu yang beragam, wisata kuliner seafood di kota ini selalu punya kejutan menyenangkan bagi pecinta makanan laut.

Bagi Anda yang sedang mencari seafood enak di Semarang dengan rasa memuaskan dan harga yang terasa worth it, daftar ini wajib masuk wishlist kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas rekomendasi kuliner seafood paling worth it di Semarang yang selalu ramai pembeli.

1. Kampung Laut Semarang

Kampung Laut menjadi salah satu destinasi seafood paling populer di Semarang bagi pecinta hidangan laut dengan suasana makan yang nyaman dan khas.

Tempat ini menawarkan pengalaman makan dengan nuansa perairan yang menenangkan karena area restorannya dibuat menyerupai rumah-rumah kayu di atas air.

Tidak sedikit pengunjung yang datang bersama keluarga besar maupun rekan kerja untuk menikmati makan malam santai sambil menikmati suasana angin malam yang sejuk.

Menu favorit di Kampung Laut cukup beragam, mulai dari kepiting saus padang, udang bakar madu, cumi goreng tepung, gurame bakar, hingga aneka kerang dengan bumbu khas yang meresap kuat.

Salah satu daya tarik utamanya terletak pada kualitas seafood yang dikenal cukup segar dengan ukuran porsi yang memuaskan.