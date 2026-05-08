14 Rekomendasi Cafe View Gunung di Trawas Mojokerto, Kuliner Sambil Menyatu dengan Alam

JawaPos.com – Trawas Mojokerto bukan hanya dikenal sebagai kawasan wisata alam, tetapi juga sebagai surga cafe dengan pemandangan gunung yang menawan.

Deretan cafe estetik di Trawas terus bermunculan, masing-masing menawarkan konsep unik yang memadukan kuliner lezat dan suasana alam pegunungan.

Dari kedai kopi minimalis hingga restoran berkonsep hutan, pilihan tempat nongkrong di kawasan ini semakin beragam dan menarik.

Dilansir dari laman Bobobox dan Skorcard pada Jumat (8/5), berikut 14 rekomendasi kuliner cafe view gunung di Trawas Mojokerto.

1. Lereng Asri Cafe

Berlokasi di Villa Vanda U–41, Kecamatan Trawas, kafe ini berdiri di lereng gunung dengan pemandangan alam indah dari ujung ke ujung, menghadap langsung ke Gunung Arjuna.

Desain bangunannya menggunakan banyak material kayu dan bambu yang menciptakan kesan alami dan teduh, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman.

Menu yang tersedia meliputi olahan gurame, kakap, aneka kopi, dan minuman hangat maupun dingin, dengan kisaran harga Rp30.000 hingga Rp100.000 per orang.

2. Coffee Oyiend