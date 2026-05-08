14 Tempat Makan di Yogyakarta dengan Menu Ikonik, Wajib Dicoba Saat Berlibur ke Kota Pelajar

JawaPos.Com - Yogyakarta selalu berhasil menjadi destinasi favorit wisatawan karena perpaduan budaya, sejarah, dan kulinernya yang begitu khas.

Tidak hanya menawarkan suasana kota yang hangat dan penuh nostalgia, Jogja juga memiliki banyak tempat makan legendaris hingga kuliner hits yang selalu ramai pengunjung setiap harinya.

Mulai dari gudeg manis khas Jogja, sate klathak, bakmi Jawa, hingga aneka jajanan tradisional, semuanya menghadirkan cita rasa autentik yang sulit ditemukan di kota lain.

Menariknya, banyak tempat makan di Yogyakarta yang sudah berdiri selama puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep turun-temurun.

Hal inilah yang membuat wisatawan selalu ingin kembali menikmati kuliner khas Kota Pelajar.

Selain rasa yang lezat, harga makanan di Jogja juga terkenal ramah di kantong sehingga cocok untuk semua kalangan, mulai dari backpacker hingga wisatawan keluarga.

Dengan pilihan kuliner yang sangat beragam dan suasana kota yang nyaman, berburu makanan di Yogyakarta menjadi pengalaman yang tidak boleh dilewatkan saat liburan.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas tempat makan di Yogyakarta dengan menu ikonik yang wajib Anda coba.

1. Gudeg Yu Djum

Gudeg Yu Djum menjadi salah satu ikon kuliner paling legendaris di Yogyakarta yang selalu ramai diburu wisatawan dari berbagai daerah.

Tempat ini terkenal karena mempertahankan cita rasa gudeg khas Jogja yang autentik dengan rasa manis yang kuat dan bumbu yang meresap hingga ke dalam nangka muda.

Nangka mudanya dimasak dalam waktu lama sehingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan aroma rempah yang khas.

Gudeg biasanya disajikan bersama ayam kampung, telur pindang, sambal krecek pedas, serta areh santan gurih yang membuat rasanya semakin lengkap dan nikmat.

Perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas menciptakan sensasi makan yang khas dan membuat banyak orang selalu ingin kembali mencicipinya.