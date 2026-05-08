14 Tempat Makan di Yogyakarta dengan Menu Ikonik, Wajib Dicoba Saat Berlibur ke Kota Pelajar

Ilustrasi tempat makan di Yogyakarta. (Magnific)
JawaPos.Com - Yogyakarta selalu berhasil menjadi destinasi favorit wisatawan karena perpaduan budaya, sejarah, dan kulinernya yang begitu khas.
Tidak hanya menawarkan suasana kota yang hangat dan penuh nostalgia, Jogja juga memiliki banyak tempat makan legendaris hingga kuliner hits yang selalu ramai pengunjung setiap harinya.
Mulai dari gudeg manis khas Jogja, sate klathak, bakmi Jawa, hingga aneka jajanan tradisional, semuanya menghadirkan cita rasa autentik yang sulit ditemukan di kota lain.
Menariknya, banyak tempat makan di Yogyakarta yang sudah berdiri selama puluhan tahun dan tetap mempertahankan resep turun-temurun.
Hal inilah yang membuat wisatawan selalu ingin kembali menikmati kuliner khas Kota Pelajar.
Selain rasa yang lezat, harga makanan di Jogja juga terkenal ramah di kantong sehingga cocok untuk semua kalangan, mulai dari backpacker hingga wisatawan keluarga.
Dengan pilihan kuliner yang sangat beragam dan suasana kota yang nyaman, berburu makanan di Yogyakarta menjadi pengalaman yang tidak boleh dilewatkan saat liburan.
Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas tempat makan di Yogyakarta dengan menu ikonik yang wajib Anda coba.
1. Gudeg Yu Djum
Gudeg Yu Djum menjadi salah satu ikon kuliner paling legendaris di Yogyakarta yang selalu ramai diburu wisatawan dari berbagai daerah.
Tempat ini terkenal karena mempertahankan cita rasa gudeg khas Jogja yang autentik dengan rasa manis yang kuat dan bumbu yang meresap hingga ke dalam nangka muda.
Nangka mudanya dimasak dalam waktu lama sehingga menghasilkan tekstur yang sangat lembut dan aroma rempah yang khas.
Gudeg biasanya disajikan bersama ayam kampung, telur pindang, sambal krecek pedas, serta areh santan gurih yang membuat rasanya semakin lengkap dan nikmat.
Perpaduan rasa manis, gurih, dan pedas menciptakan sensasi makan yang khas dan membuat banyak orang selalu ingin kembali mencicipinya.
Sambal kreceknya juga menjadi salah satu favorit karena memberikan rasa pedas gurih yang seimbang dengan manisnya gudeg.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1