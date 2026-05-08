10 Spot Kuliner Paling Mantap di Pacet Mojokerto, Ada yang di Daerah Padusan

JawaPos.com – Mojokerto menyimpan banyak pilihan kuliner yang sangat lezat dan khas terutama di kawasan wisata Pacet yang sangat populer.

Dari sate kelinci berbumbu kacang yang menjadi ikon hingga wedang jahe hangat yang sangat cocok dinikmati di udara dingin pegunungan, kuliner Pacet di Mojokerto hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang merencanakan wisata ke kawasan Pacet Mojokerto, daftar kuliner berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Vendor Outbound dan Bobobox pada Jumat (8/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner makanan enak di Pacet Mojokerto.

1. Sate kelinci

Hidangan ikonik ini menggunakan daging kelinci yang dipotong dadu, ditusuk, dan dibakar di atas bara arang yang menghasilkan aroma smoky sangat khas dan menggugah selera.

Disajikan dengan bumbu kacang yang kental dan sedikit pedas bersama irisan lontong, bawang merah mentah, dan cabai rawit, sate ini menawarkan sensasi rasa yang sangat kompleks dan istimewa.

2. Jagung bakar

Jagung manis dari perkebunan lokal Pacet memiliki tingkat kemanisan alami yang sangat tinggi dan saat dibakar aromanya sangat menggugah selera siapa saja yang melintas.