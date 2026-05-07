15 Pilihan Ramen Paling Menggoda di Malang, Kuliner Jepang dengan Topping Berlimpah dan Rasa yang Nagih

Jelajahi kelezatan hidangan mi khas Jepang yang kini semakin menjamur di sudut kota Malang yang sejuk.

Berbagai kedai menawarkan pengalaman unik bagi pencinta kuliner yang mencari semangkuk ramen hangat dengan kuah kaldu melimpah.

Pilihan rasa yang tersedia mulai dari gaya tradisional hingga kreasi modern bisa ditemukan dengan mudah di sekitar kamu.

Dilansir dari laman Pinhome dan Traveloka pada Kamis (7/5), berikut 15 rekomendasi kuliner ramen paling menggoda di Malang.

1. Ikiniku ramen

Kedai ini menjadi pilihan segar bagi kamu yang ingin menikmati menu simpel seperti shoyu dan tori paitan.

Kamu bisa mendatangi lokasinya di Apartemen Begawan, Jalan Tlogomas Nomor 1-3, Kecamatan Lowokwaru setiap hari.

Pintu kedai mulai terbuka bagi pengunjung dari pukul 09.00 pagi hingga berakhir pada pukul 21.00 malam.

2. La bada ramen