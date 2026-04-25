15 Spot Kuliner Ramen di Jakarta dengan Topping Melimpah dan Rasa Menggoyang Lidah

JawaPos.com – Jakarta dikenal sebagai salah satu daerah dengan pilihan restoran ramen paling beragam di Asia Tenggara.

Dari ramen halal bersertifikat MUI hingga ramen premium dengan bahan impor berkualitas tinggi, semua tersedia di ibu kota.

Setiap restoran menawarkan keunikan tersendiri mulai dari resep kuah, pilihan topping, hingga konsep tempat yang menarik.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (25/4), berikut 15 rekomendasi tempat makan kuliner ramen enak di Jakarta.

1. Hakata Ikkousha

Hakata Ikkousha menyajikan ramen halal bersertifikat dengan menu andalan Ramen Naga Merah Pedas dan Ramen Ayam Kari yang kaya cita rasa khas Jepang.

Berlokasi di Kemang Arcade Lantai G, Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, dan tersedia juga cabang non-halal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

2. Yoiko Ramen 415

Yoiko Ramen 415 adalah hidden gem ramen di ibu kota dengan interior bernuansa merah khas Jepang yang tersembunyi namun selalu ramai dikunjungi pecinta ramen lokal maupun wisatawan asal Jepang.