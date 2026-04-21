Sederet 13 Tempat Makan Ramen di Bandung, Kuliner Jepang yang Bikin Ketagihan di Setiap Suapan

JawaPos.com – Kota Bandung terus berkembang sebagai salah satu surga kuliner Jepang di Indonesia, khususnya untuk pencinta ramen.

Dari warung ramen dengan harga terjangkau hingga restoran premium bergaya Jepang yang autentik, semuanya tersedia di kota ini.

Setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri mulai dari varian kuah, pilihan topping, hingga tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan selera.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Selasa (21/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner ramen enak di Bandung.

1. Yagami Ramen House

Yagami Ramen House menyajikan berbagai pilihan ramen dengan harga mulai dari Rp17.000 per porsi, termasuk menu andalan Oni Tori Ramen, Echa Ramen, dan Wakame Ramen.

Berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda No. 185, Kota Bandung, dan buka setiap hari mulai pukul 13.00–22.00 WIB.

2. Jigoku Ramen Anggrek