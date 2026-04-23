19 Restoran Jepang Paling Hits di Bandung, dari Kuliner Sushi hingga Ramen yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Kota Bandung terus berkembang sebagai destinasi kuliner dengan semakin banyaknya pilihan restoran Jepang yang menghadirkan cita rasa autentik.

Dari kedai ramen sederhana hingga restoran mewah berlantai atas dengan pemandangan kota, kuliner Jepang di Bandung hadir dalam berbagai konsep yang menarik.

Setiap restoran Jepang di Bandung memiliki keunikan tersendiri, mulai dari nuansa sakura kental hingga konsep izakaya yang buka hingga dini hari.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Kamis (23/4), berikut 19 rekomendasi tempat kuliner restoran jepang enak di Bandung.

1. Sushi Boon

Berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda, Lebakgede, Coblong, restoran ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 20.45.

Menu favorit pengunjung meliputi nigiri, maki, udon, donburi, sashimi, gunkan, dan ramen dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000.

2. Saisan Japanese Restaurant

Berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 161, Dago, restoran elegan ini beroperasi dengan dua waktu, yaitu dine in dan teppanyaki pukul 11.00 hingga 21.00, serta sesi izakaya mulai pukul 21.00 hingga larut malam.