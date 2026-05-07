10 Referensi Ayam Tulang Lunak Paling Nagih di Malang, Kuliner Lembut di Mulut Bikin Kenyang Perut

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan kuliner ayam tulang lunak yang lezat dan sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Dari warung sederhana buka 24 jam hingga restoran dengan berbagai pilihan menu premium, ayam tulang lunak di Malang hadir dengan cita rasa bumbu yang sangat meresap dan tekstur yang sangat empuk.

Bagi kamu yang sedang mencari ayam tulang lunak terenak di Malang, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Kaya Kuliner dan Cari Kuliner Indonesia pada Kamis (7/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner ayam tulang lunak paling nagih di Malang.

1. Ayam Tulang Lunak Mbok Surip

Warung yang berlokasi di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Nomor 4 dan buka selama 24 jam penuh setiap harinya ini menyajikan ayam tulang lunak dengan bumbu yang sangat meresap dan sambal serta lalapan yang sudah termasuk dalam setiap porsi.

Tersedia berbagai pilihan menu mulai dari ayam tulang lunak biasa, versi jumbo, gongso, hingga geprek dengan harga mulai dari Rp 16.000 hingga Rp 53.000 per porsi, serta pilihan pelengkap seperti usus crispy dan jamur crispy.

2. Ayam Tulang Lunak Weni

Warung yang berlokasi di Jalan Tirto Utomo, Dusun Rambaan, Landungsari, ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 21.00 dengan harga mulai dari Rp 16.000 per porsi.