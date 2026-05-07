10 Spot Depot Makan Paling Legend di Malang, Menu Kuliner yang Dijamin Kenyang dan Rasa Bikin Ketagihan

Rekomendasi kuliner depot paling legend di Malang / foto : Magnific/ evening_tao
JawaPos.com – Depot legendaris di Malang hadir dalam ragam pilihan yang memukau, dari depot yang sudah berdiri sejak era penjajahan Belanda hingga rumah makan dengan konsep kopitiam yang sangat elegan dan khas.
Setiap depot punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, interior unik, harga terjangkau, hingga konsistensi rasa yang bertahan dari generasi ke generasi.
Dari depot chinese food dengan interior jadul yang hangat hingga warung nasi pecel tradisional yang buka sejak pagi, kuliner bersejarah di kota ini sangat tidak ada habisnya untuk dijelajahi.
Dilansir dari laman Labiru Tour dan Putera Mentari pada Kamis (7/5), berikut sepuluh rekomendasi kuliner depot paling legend di Malang.
1. Depot Hok Lay
Depot yang sudah berdiri sejak 1946 ini berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10, Klojen dan buka setiap hari kecuali Selasa dari pukul 09.00–13.00 dan 17.00–19.30.
Menu yang ditawarkan sangat beragam mulai dari Pangsit Cwimie, Nasi Bakmoy, Lumpia, hingga minuman khas seperti Fosco dan Badak dengan harga mulai dari Rp7.000–Rp28.000.
2. Depot Panjang Umur
Depot halal yang berlokasi di Jl. Mundu No. 14 dan buka setiap hari kecuali Selasa dari pukul 12.00 hingga 20.00 ini menempati bangunan kuno bergaya Belanda dengan interior Cina klasik yang sangat kental.
Menu andalan berupa berbagai olahan mie seperti Mie Bawang, Mie Sechuan, dan Mie Mala dengan harga sangat terjangkau mulai dari Rp5.000–Rp29.000.
