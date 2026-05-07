9 Rekomendasi Kuliner Bubur Ayam Paling Lembut di Malang, Toping Melimpah Rasanya Juara

Rekomendasi kuliner bubur ayam paling lembut di Malang / foto : Magnific/ Sri Widyowati
JawaPos.com – Malang dikenal dengan udaranya yang sejuk dan beragam pilihan kuliner bubur ayam yang menghangatkan badan setiap pagi.
Dari bubur bertekstur kental dengan topping menggunung hingga bubur bakar claypot beraroma smokey, kuliner bubur ayam di Malang terus berkembang dengan berbagai inovasi.
Setiap tempat bubur ayam di Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pilihan porsi jumbo hingga menu khusus vegetarian yang menyehatkan.
Dilansir dari laman Travelingyuk dan Singosari Bolu Malang pada Kamis (7/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner bubur ayam paling lembut di Malang.
1. Bubur Ayam Agus
Berlokasi di Jalan Simpang Wilis Indah, Gading Kasri, Klojen, warung ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 12.00 dan buka kembali pukul 16.40 hingga 20.00 dengan harga sekitar Rp20.000 hingga Rp50.000.
Satu mangkuk bubur berisi irisan cakwe, suwiran daging ayam, daun bawang, telur semur atau telur kecap, bawang goreng, dan emping dengan tekstur sedang tidak terlalu kental maupun encer.
2. Bubur Ayam Abah Odil
Berlokasi di Ruko Griya Shanta Eksekutif, Jalan Soekarno Hatta Blok MP Nomor 48-49, Jatimulyo, Lowokwaru, warung bubur khas Tasikmalaya ini buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 20.00 dengan harga mulai Rp12.000 per porsi.
Tersedia pilihan paket lengkap dengan teh tawar hangat dan kerupuk, pilihan porsi jumbo 1, 2, hingga 3, serta pilihan topping jagung, bayam, dan jamur khusus untuk pengunjung vegetarian.
