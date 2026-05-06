18 Tempat Ngopi Hits di Malang yang Jadi Surga Kuliner Anak Muda, Estetik dan Ramah Kantong

Rekomendasi tempat ngopi di Malang dengan kuliner cocok buat anak muda / foto : Magnific/ senivpetro
JawaPos.com – Kota Malang dikenal sebagai surga tempat ngopi bagi anak muda dengan berbagai pilihan cafe yang nyaman dan menarik.
Dari kedai kopi bergaya industrial vintage hingga coffee roastery yang memperlihatkan proses pemanggangan biji kopi secara langsung, kuliner ngopi di Malang terus berkembang.
Setiap tempat ngopi di Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kopi lokal pilihan terbaik Nusantara hingga konsep studio kopi yang sangat interaktif.
Dilansir dari laman Traveloka dan Sukses Jaya pada Rabu (6/5), berikut 18 rekomendasi tempat ngopi di Malang dengan kuliner enak cocok buat anak muda.
1. Roketto Coffee & Co
Berlokasi di Jalan Kendalsari Nomor 6, Tulusrejo, Lowokwaru, kedai kopi berkonsep industrial modern minimalis ini buka 24 jam setiap hari sehingga bisa dikunjungi kapan saja.
Menu andalan berupa "Roketto" yaitu perpaduan es kopi, susu segar, dan gula merah spesial yang menghasilkan rasa lembut dan nikmat, didukung fasilitas Wi-Fi stabil dan banyak stopkontak.
2. Labore Coffee Eatery
Berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25, Mojolangu, Lowokwaru, cafe dengan interior elegan dominasi hitam dan putih ini buka setiap hari mulai pukul 08.30 hingga 23.00.
Menu andalan adalah Labore Signature Coffee dengan perpaduan espresso berkualitas tinggi, racikan susu, dan baileys spesial dari barista, dilengkapi fasilitas Wi-Fi stabil dan banyak colokan listrik.
