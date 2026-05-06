17 Wisata Kuliner Gudeg di Jakarta dengan Lauk Ayam Kampung dan Sambal Krecek Pedas Menggoda

JawaPos.Com - Jakarta sebagai kota metropolitan tidak hanya menawarkan kuliner modern, tetapi juga menghadirkan berbagai hidangan tradisional dari seluruh penjuru Nusantara, termasuk gudeg khas Yogyakarta.

Sajian berbahan dasar nangka muda ini tetap menjadi favorit karena perpaduan rasa manis, gurih, dan rempah yang khas.

Ditambah dengan lauk ayam kampung yang empuk, telur pindang, serta sambal krecek yang pedas menggoda, gudeg selalu mampu memberikan pengalaman makan yang kaya rasa dan memuaskan.

Di Jakarta, banyak tempat makan gudeg yang menghadirkan cita rasa autentik layaknya di kota asalnya.

Beberapa bahkan menggunakan resep turun-temurun dan bahan berkualitas untuk menjaga keaslian rasa.

Tidak heran jika banyak warung gudeg di ibu kota selalu ramai pengunjung, baik untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Dengan harga yang bervariasi dan pilihan menu yang lengkap, gudeg di Jakarta menjadi alternatif kuliner tradisional yang mudah ditemukan dan cocok untuk semua kalangan.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas wisata kuliner gudeg di Jakarta yang wajib Anda coba.

1. Gudeg Bu Tjitro Jakarta

Gudeg Bu Tjitro menjadi salah satu destinasi kuliner yang cukup terkenal di Jakarta karena mampu menghadirkan cita rasa khas Yogyakarta yang autentik di tengah hiruk pikuk ibu kota.

Nangka mudanya dimasak dalam waktu lama hingga benar-benar lembut, dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam seratnya sehingga menghasilkan rasa manis gurih yang khas.

Disajikan bersama ayam kampung yang empuk, telur pindang, serta sambal krecek yang pedas gurih, hidangan ini terasa sangat lengkap.

Kuah santannya yang kental menambah kekayaan rasa sekaligus memberikan sensasi creamy yang lembut di setiap suapan, membuatnya semakin nikmat untuk dinikmati kapan saja.

Harga seporsi berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai pusat kuliner populer dan mudah dijangkau dari berbagai arah.