11 Rekomendasi Kuliner Malam Semarang dengan View Indah yang Cocok untuk Healing Tipis-tipis

JawaPos.Com - Semarang di malam hari menawarkan suasana yang lebih tenang dengan gemerlap lampu kota yang memanjakan mata.

Tidak hanya menjadi kota transit, Semarang juga memiliki banyak spot kuliner malam dengan pemandangan indah yang cocok untuk melepas penat.

Dari tempat makan di ketinggian hingga kafe dengan konsep outdoor yang santai, semuanya menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih dari sekadar makan.

Kuliner malam di Semarang semakin diminati karena mampu menggabungkan cita rasa lezat dengan suasana yang nyaman.

Banyak tempat yang dirancang dengan konsep estetik dan Instagramable, sehingga cocok untuk quality time bersama teman, pasangan, maupun keluarga.

Menu yang disajikan pun beragam, mulai dari makanan tradisional hingga hidangan modern yang menggugah selera.

Dengan harga yang variatif dan lokasi yang mudah dijangkau, kuliner malam di Semarang menjadi pilihan tepat untuk healing tipis-tipis setelah aktivitas seharian.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi kuliner malam di Semarang dengan view indah yang wajib Anda coba.

1. Spiegel Bar & Bistro

Spiegel Bar & Bistro menjadi salah satu tempat favorit untuk menikmati kuliner malam di Semarang dengan suasana klasik yang kuat dan estetika bangunan kolonial yang masih terjaga dengan baik.

Interiornya memadukan unsur vintage dengan pencahayaan hangat yang menciptakan suasana nyaman sekaligus romantis, sangat cocok untuk dinner santai maupun momen spesial.

Musik yang mengalun pelan semakin memperkuat atmosfer yang tenang dan elegan.

Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari western hingga Asian cuisine dengan plating yang menarik dan menggugah selera.

Harga makanan berkisar Rp50.000 hingga Rp150.000. Lokasinya berada di kawasan Kota Lama Semarang, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto, yang terkenal sebagai area heritage dengan suasana klasik yang khas dan sering menjadi tujuan wisata malam.