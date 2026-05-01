14 Rekomendasi Cafe di Bali dengan View Sawah Paling Cantik dan Menu Kuliner Paling Ikonik

JawaPos.com - Bali dikenal tidak hanya sebagai surga wisata, tetapi juga sebagai rumah bagi deretan cafe sawah yang memukau.

Menikmati kuliner di tepi sawah menjadi pengalaman yang sangat istimewa karena memadukan cita rasa lezat dengan pemandangan alam yang menyegarkan.

Dari cafe bergaya modern dengan kolam renang hingga warung tradisional di tengah sawah berundak, semua tersedia di berbagai penjuru Bali.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Baliaga Tour pada Jumat (1/5), berikut 14 rekomendasi kuliner cafe dengan view sawah terbaik di Bali.

1. Sardine

Sardine adalah cafe tepi sawah bergaya pedesaan yang menyajikan seafood sebagai menu utama dengan cita rasa yang lezat dan pemandangan hamparan sawah yang asri.

Tersedia pula banyak spot foto menarik yang menjadi daya tarik tambahan, berlokasi di Jalan Petitenget, Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan buka setiap hari mulai pukul 12.00–00.00 WIB serta Jumat–Sabtu hingga pukul 02.00 WIB.

2. Tropical View Cafe

Tropical View Cafe berlokasi tersembunyi di dekat Monkey Forest Ubud namun selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara berkat pemandangan hijau yang sangat menenangkan.