15 Rekomendasi Destinasi Wisata Kuliner di Jalan Tunjungan Surabaya, Wajib Mampir Jika Melancong ke Sini!

JawaPos.com - Kawasan Jalan Tunjungan Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat wisata kuliner yang menawarkan beragam pilihan hidangan dari berbagai penjuru dunia.

Dari lontong balap legendaris khas Surabaya hingga restoran bertema Jepang dan Korea, kuliner di sepanjang Jalan Tunjungan terus berkembang dan semakin beragam.

Wisata kuliner di Jalan Tunjungan tidak kalah menarik dibanding tempat kuliner ikonik seperti yang ada di Bali, dengan deretan tempat makan unik yang cocok untuk berbagai selera.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada Minggu (3/5), berikut 15 rekomendasi wisata kuliner di Jalan Tunjungan Surabaya.

1. Lontong Balap Asli Pak Gendut

Berlokasi di Jalan Embong Malang Nomor 38, Genteng, Surabaya, tempat makan yang dianggap sebagai pelopor lontong balap ini menyajikan hidangan dengan cita rasa gurih, pedas, dan segar berkat perpaduan bahan utama dan saus kacang kental.

Cita rasa khasnya yang telah terjaga dari generasi ke generasi menjadikan tempat ini wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin mencicipi lontong balap autentik.

2. Rawon Setan Embong Malang

Berlokasi di Jalan Embong Malang Nomor 78/I, Genteng, Surabaya, warung rawon ini terkenal dengan tingkat kepedasan yang tinggi sekaligus porsi yang besar dengan harga terjangkau.