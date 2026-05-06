12 Rekomendasi Kuliner Gudeg di Semarang yang Viral dan Banyak Direkomendasikan Food Blogger

JawaPos.Com - Semarang tidak hanya terkenal dengan lumpia dan nasi ayamnya, tetapi juga memiliki banyak pilihan gudeg yang tak kalah menggoda.

Hidangan khas berbahan nangka muda ini memang identik dengan Yogyakarta, namun di Semarang gudeg hadir dengan karakter rasa yang sedikit berbeda, cenderung lebih gurih dengan sentuhan manis yang tidak berlebihan.

Perpaduan gudeg dengan ayam kampung, telur pindang, sambal krecek, dan kuah santan kental menciptakan pengalaman makan yang kaya rasa dan memuaskan.

Menariknya, banyak tempat makan gudeg di Semarang yang kini viral dan sering direkomendasikan oleh food blogger karena konsistensi rasa dan kualitas bahan yang digunakan.

Beberapa di antaranya bahkan sudah berdiri sejak lama dan tetap mempertahankan resep tradisional, sementara lainnya menghadirkan inovasi menu yang lebih modern.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, gudeg di Semarang menjadi pilihan kuliner yang cocok dinikmati kapan saja.

Dilansir dari Google Maps, inilah dua belas rekomendasi kuliner gudeg di Semarang yang viral dan banyak direkomendasikan.

1. Gudeg Koyor Mbak Tum

Gudeg Koyor Mbak Tum menjadi salah satu kuliner paling viral di Semarang karena keunikan menu koyor sapinya yang empuk dan gurih.

Perpaduan gudeg nangka yang manis dengan koyor yang kenyal menciptakan kombinasi rasa yang berbeda dari gudeg pada umumnya.

Sambal kreceknya pedas gurih dan memberikan kontras rasa yang seimbang, sehingga setiap suapan terasa lebih kaya dan tidak membosankan.

Harga seporsi berkisar Rp25.000 hingga Rp40.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Thamrin yang dikenal sebagai pusat kuliner populer di Semarang dan mudah dijangkau.

2. Gudeg Abimanyu

Gudeg Abimanyu dikenal dengan cita rasa yang lebih gurih dibandingkan gudeg pada umumnya, dengan kuah santan yang kental dan meresap sempurna ke dalam nangka.