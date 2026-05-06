15 Surga Kuliner di Sekitar Keraton Solo yang Siap Memanjakan Lidah Pecinta Makanan Tradisional

JawaPos.Com - Kawasan Keraton Solo bukan hanya menjadi pusat budaya dan sejarah, tetapi juga surga kuliner tradisional yang kaya rasa dan penuh cerita.

Di sekitar area ini, Anda bisa menemukan berbagai hidangan khas yang telah diwariskan turun-temurun dan tetap bertahan hingga sekarang.

Mulai dari nasi liwet yang gurih, tengkleng dengan kuah rempah yang kuat, hingga jajanan pasar yang sederhana namun menggugah selera, semuanya tersedia dalam jarak yang saling berdekatan.

Menariknya, banyak tempat makan di sekitar Keraton Solo masih mempertahankan cara memasak tradisional dengan resep asli, sehingga cita rasanya tetap autentik.

Suasana sederhana dengan sentuhan budaya Jawa yang kental justru menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman kuliner yang berbeda.

Dengan harga yang relatif terjangkau dan pilihan menu yang beragam, kawasan ini menjadi destinasi wajib bagi pecinta makanan tradisional.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas surga kuliner di sekitar Keraton Solo yang siap memanjakan lidah Anda.

1. Nasi Liwet Wongso Lemu

Nasi liwet ini menjadi salah satu kuliner paling terkenal di Solo yang selalu ramai pengunjung setiap harinya.

Disajikan dengan nasi gurih santan, ayam suwir yang lembut, telur pindang, dan sayur labu siam, menciptakan perpaduan rasa yang seimbang.

Kuah arehnya yang kental menambah cita rasa khas yang kaya dan sulit dilupakan, terutama saat disantap hangat di malam hari.





Harga seporsi berkisar Rp20.000 hingga Rp35.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Teuku Umar, tidak jauh dari Keraton Solo dan mudah dijangkau oleh wisatawan maupun warga lokal.

2. Tengkleng Bu Edi

Tengkleng Bu Edi terkenal sebagai salah satu kuliner khas Solo yang memiliki cita rasa kuat dan autentik.