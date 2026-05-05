Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.24 WIB

Tangsuyuk Ayam: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis ala Chinese Food

Potret tangsuyuk ayam crispy dengan saus asam manis yang seimbang. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)

 
JawaPos.com - Kalau kamu penggemar masakan Chinese food, tangsuyuk ayam wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Hidangan ini terkenal dengan ayam goreng crispy yang disiram saus asam manis yang segar dan menggugah selera. Seperti dilansir dari @martinpraja, kunci utama dari tangsuyuk adalah keseimbangan rasa, tidak boleh terlalu manis atau terlalu asam.

Ayam yang dipotong memanjang kemudian dibalut tepung menghasilkan tekstur renyah di luar, namun tetap juicy di dalam. Sementara itu, sausnya dibuat dari kombinasi kecap asin, cuka, dan gula yang menghasilkan cita rasa khas ala restoran Chinese.

Tambahan sayuran seperti wortel, bawang bombay, dan jamur kuping tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga memberikan tekstur yang lebih beragam. Menu ini cocok untuk makan bersama keluarga atau sebagai hidangan spesial di rumah.

Bahan-bahan:
Bahan Ayam:
500 gram fillet ayam (potong memanjang)
1 sdt garam
1 sdt MSG (opsional)
100 gram tepung maizena (campur dengan 75 ml air)
Minyak untuk menggoreng

Bahan Saus:
120 ml air
2 sdm kecap asin
4 sdm cuka
6 sdm gula
1 sdt garam
Jamur kuping secukupnya
1/2 buah bawang bombay (iris)
1 sdm bawang putih cincang
50 gram wortel (iris)

Cara Membuat:
1. Campurkan ayam dengan garam dan MSG, lalu diamkan selama 15-20 menit agar bumbu meresap.
2. Balurkan ayam dengan larutan maizena hingga terlapisi rata.
3. Goreng ayam dalam minyak panas hingga crispy dan berwarna keemasan, lalu tiriskan.
4. Campurkan air, kecap asin, cuka, gula, dan garam untuk membuat saus.
5. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.
6. Masukkan wortel dan jamur kuping, lalu tumis sebentar.
7. Tuangkan campuran saus, masak hingga mendidih.
8. Tambahkan larutan maizena jika perlu untuk mengentalkan saus.
9. Koreksi rasa hingga seimbang antara manis dan asam.
10. Masukkan ayam goreng ke dalam saus atau siram saus di atas ayam saat penyajian.

Tangsuyuk ayam ini memiliki perpaduan tekstur yang menarik, renyah di luar, lembut di dalam, dengan saus yang kental dan kaya rasa. Sensasi asam manisnya membuat hidangan ini terasa segar dan tidak membosankan.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa masakan ala restoran bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan yang cukup sederhana. Cocok untuk kamu yang ingin menghadirkan menu spesial tanpa harus keluar rumah. Yuk, coba dan rasakan kelezatannya!
Editor: Novia Tri Astuti
