No-Bake Cheesecake Bars: Dessert Creamy Segar Tanpa Oven



JawaPos.com - Kalau kamu pecinta dessert creamy tapi tidak ingin ribet menggunakan oven, no-bake cheesecake bars ini wajib dicoba. Seperti dilansir dari @afiah.nasution, versi cheesecake ini dibuat dalam bentuk bars yang lebih praktis, ringan, dan tetap memanjakan lidah.



Cheesecake tanpa panggang ini punya tekstur yang lembut dan creamy, dengan rasa manis berpadu sedikit asam segar dari lemon. Ditambah dengan lapisan selai strawberry di tengah, setiap gigitan terasa lebih hidup. Yang tidak kalah menarik adalah topping crumble yang memberikan sensasi renyah dan gurih, menciptakan kontras tekstur yang sempurna.



Dessert ini cocok untuk berbagai acara, mulai dari camilan santai hingga sajian spesial. Selain itu, tampilannya yang cantik juga menjadikannya ide jualan yang menarik.



Bahan-bahan:

Base (Crust):

200 gram biskuit (regal/digestive), haluskan (masih bertekstur)

100 gram unsalted butter (lelehkan, gunakan saat sudah tidak panas)



Adonan Cheesecake:

400 gram cream cheese (suhu ruang)

77 gram gula halus

1/8 sdt garam

1/2 sdt vanilla (opsional)

1 sdm perasan lemon / jeruk nipis

200 gram whipping cream dairy (dingin)

5 gram gelatin (sheet atau bubuk)

30 ml air es (untuk bloom gelatin)

Air panas (70-80°C untuk melarutkan gelatin)



Isian:

100-150 gram selai strawberry

1 sdm perasan lemon / jeruk nipis

Topping:

Crumble atau remahan biskuit regal



Cara Membuat:

1. Campurkan biskuit halus dengan butter leleh, lalu aduk hingga rata.

2. Tekan campuran biskuit ke dalam loyang hingga padat, lalu simpan di kulkas.

3. Bloom gelatin dengan air es, lalu lelehkan dengan air panas hingga larut.

4. Kocok cream cheese, gula halus, garam, dan vanilla hingga halus.

5. Tambahkan perasan lemon, lalu aduk rata.

6. Masukkan whipping cream dingin, lalu mixer hingga lembut dan creamy.

7. Tuangkan gelatin yang sudah larut, lalu aduk hingga tercampur rata.

8. Tuang sebagian adonan ke atas crust, ratakan.

9. Tambahkan lapisan selai strawberry yang sudah dicampur lemon.

10. Tuang sisa adonan cheesecake di atasnya.

11. Simpan di kulkas hingga set (minimal beberapa jam atau semalaman).

12. Tambahkan topping crumble sebelum disajikan, lalu potong sesuai selera.

No-bake cheesecake bars ini memiliki rasa yang seimbang yakni manis, creamy, dan sedikit asam yang menyegarkan. Tekstur lembut dari cheesecake berpadu dengan renyahnya crumble membuat dessert ini semakin istimewa.



Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa membuat dessert mewah tidak harus sulit. Tanpa oven pun, kamu bisa menghasilkan cheesecake yang lezat dan cantik. Cocok untuk pemula maupun yang ingin membuat hidangan spesial dengan cara praktis. Yuk, coba sendiri di rumah!