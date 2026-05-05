Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.21 WIB

No-Bake Cheesecake Bars: Dessert Creamy Segar Tanpa Oven

Potret no-bake cheesecake bars yang creamy, tangy, dan praktis tanpa oven. (Sumber: instagram.com/@afiah.nasution) - Image

Potret no-bake cheesecake bars yang creamy, tangy, dan praktis tanpa oven. (Sumber: instagram.com/@afiah.nasution)


JawaPos.com - Kalau kamu pecinta dessert creamy tapi tidak ingin ribet menggunakan oven, no-bake cheesecake bars ini wajib dicoba. Seperti dilansir dari @afiah.nasution, versi cheesecake ini dibuat dalam bentuk bars yang lebih praktis, ringan, dan tetap memanjakan lidah.

Cheesecake tanpa panggang ini punya tekstur yang lembut dan creamy, dengan rasa manis berpadu sedikit asam segar dari lemon. Ditambah dengan lapisan selai strawberry di tengah, setiap gigitan terasa lebih hidup. Yang tidak kalah menarik adalah topping crumble yang memberikan sensasi renyah dan gurih, menciptakan kontras tekstur yang sempurna.

Dessert ini cocok untuk berbagai acara, mulai dari camilan santai hingga sajian spesial. Selain itu, tampilannya yang cantik juga menjadikannya ide jualan yang menarik.

Bahan-bahan:
Base (Crust):
200 gram biskuit (regal/digestive), haluskan (masih bertekstur)
100 gram unsalted butter (lelehkan, gunakan saat sudah tidak panas)

Adonan Cheesecake:
400 gram cream cheese (suhu ruang)
77 gram gula halus
1/8 sdt garam
1/2 sdt vanilla (opsional)
1 sdm perasan lemon / jeruk nipis
200 gram whipping cream dairy (dingin)
5 gram gelatin (sheet atau bubuk)
30 ml air es (untuk bloom gelatin)
Air panas (70-80°C untuk melarutkan gelatin)

Isian:
100-150 gram selai strawberry
1 sdm perasan lemon / jeruk nipis
Topping:
Crumble atau remahan biskuit regal

Cara Membuat:
1. Campurkan biskuit halus dengan butter leleh, lalu aduk hingga rata.
2. Tekan campuran biskuit ke dalam loyang hingga padat, lalu simpan di kulkas.
3. Bloom gelatin dengan air es, lalu lelehkan dengan air panas hingga larut.
4. Kocok cream cheese, gula halus, garam, dan vanilla hingga halus.
5. Tambahkan perasan lemon, lalu aduk rata.
6. Masukkan whipping cream dingin, lalu mixer hingga lembut dan creamy.
7. Tuangkan gelatin yang sudah larut, lalu aduk hingga tercampur rata.
8. Tuang sebagian adonan ke atas crust, ratakan.
9. Tambahkan lapisan selai strawberry yang sudah dicampur lemon.
10. Tuang sisa adonan cheesecake di atasnya.
11. Simpan di kulkas hingga set (minimal beberapa jam atau semalaman).
12. Tambahkan topping crumble sebelum disajikan, lalu potong sesuai selera.
 
No-bake cheesecake bars ini memiliki rasa yang seimbang yakni manis, creamy, dan sedikit asam yang menyegarkan. Tekstur lembut dari cheesecake berpadu dengan renyahnya crumble membuat dessert ini semakin istimewa.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa membuat dessert mewah tidak harus sulit. Tanpa oven pun, kamu bisa menghasilkan cheesecake yang lezat dan cantik. Cocok untuk pemula maupun yang ingin membuat hidangan spesial dengan cara praktis. Yuk, coba sendiri di rumah!
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
French Chocolate Custard Pie: Dessert Cokelat Lembut dengan Tampilan Glossy - Image
Kuliner

French Chocolate Custard Pie: Dessert Cokelat Lembut dengan Tampilan Glossy

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.19 WIB

Ayam Madu Bawang Putih: Gurih Manis Pedas yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Ayam Madu Bawang Putih: Gurih Manis Pedas yang Bikin Nagih

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.17 WIB

Tumis Daging Kentang: Menu Simpel Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi - Image
Kuliner

Tumis Daging Kentang: Menu Simpel Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.15 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore