Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.29 WIB

Dango Cheese Foam: Dessert Jepang Chewy dengan Siraman Creamy Lembut

Potret dango cheese foam yang kenyal dan creamy tanpa whipping cream. (Sumber: instagram.com/@fika.fasha) - Image

Potret dango cheese foam yang kenyal dan creamy tanpa whipping cream. (Sumber: instagram.com/@fika.fasha)


JawaPos.com - Dessert Jepang memang selalu punya daya tarik, terutama dari segi tekstur dan tampilan. Salah satu yang sedang viral adalah dango cheese foam, perpaduan dango yang kenyal dengan siraman cheese foam yang creamy.
 
Seperti dilansir dari @fika.fasha, resep ini unik karena menggunakan alternatif bahan tanpa whipping cream dan susu, namun tetap menghasilkan rasa yang lezat.

Dango sendiri terbuat dari tepung ketan yang memberikan tekstur chewy khas. Dalam resep ini, dango dipadukan dengan silken tofu sehingga hasilnya lebih lembut dan ringan. Sementara itu, cheese foam dibuat dari cream cheese dan krim instan yang menghasilkan tekstur halus dan rasa creamy yang “poll”.

Yang membuat dessert ini semakin menarik adalah topping-nya yang bebas dikreasikan. Mulai dari cokelat, matcha, hingga biskuit, semuanya bisa disesuaikan dengan selera.

Bahan-bahan Dango:
180 gram silken tofu
150 gram tepung ketan
(±26 pcs, 11–12 gram per bulatan)

Bahan Cheese Foam:
120 ml air es (bisa ditambah es batu)
150 gram cream cheese
100 gram krim instan
60 gram gula kastor

Topping (opsional):
Feuilletine
Cokelat bubuk + almond
Matcha bubuk
Cokelat matcha
Ube crumbs
Biskuit stick strawberry

Cara Membuat:
1. Campurkan silken tofu dan tepung ketan, lalu uleni hingga kalis.
2. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil. Jika kurang halus, oles sedikit air lalu bulatkan kembali.
3. Rebus dango dalam air mendidih hingga mengapung.
4. Angkat dan tiriskan, lalu rendam dalam air es agar teksturnya lebih kenyal.
5. Untuk cheese foam, masukkan semua bahan ke dalam blender, lalu haluskan hingga creamy dan menyatu.
6. Tusuk dango menggunakan tusuk sate, lalu susun di wadah saji.
7. Siram dengan cheese foam dan tambahkan topping sesuai selera.

Dango cheese foam ini menawarkan sensasi unik, kenyal dari dango, berpadu dengan creamy lembut dari cheese foam. Rasanya manis, ringan, dan bisa disesuaikan dengan berbagai topping favorit.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba dessert berbeda di rumah. Selain tampilannya cantik, rasanya juga tidak kalah dari dessert café. Jadi, kalau lagi ingin camilan manis yang unik dan kekinian, wajib banget coba dango cheese foam ini!
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Tumis Telur dan Terong: Pedas Nampol dengan Telur Setengah Matang - Image
Kuliner

Tumis Telur dan Terong: Pedas Nampol dengan Telur Setengah Matang

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.28 WIB

Lazy Ube Buns: Roti Manis Praktis dengan Air Fryer - Image
Kuliner

Lazy Ube Buns: Roti Manis Praktis dengan Air Fryer

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.25 WIB

Tangsuyuk Ayam: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis ala Chinese Food - Image
Kuliner

Tangsuyuk Ayam: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis ala Chinese Food

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.24 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore