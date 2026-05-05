Dango Cheese Foam: Dessert Jepang Chewy dengan Siraman Creamy Lembut



JawaPos.com - Dessert Jepang memang selalu punya daya tarik, terutama dari segi tekstur dan tampilan. Salah satu yang sedang viral adalah dango cheese foam, perpaduan dango yang kenyal dengan siraman cheese foam yang creamy.

Seperti dilansir dari @fika.fasha, resep ini unik karena menggunakan alternatif bahan tanpa whipping cream dan susu, namun tetap menghasilkan rasa yang lezat.



Dango sendiri terbuat dari tepung ketan yang memberikan tekstur chewy khas. Dalam resep ini, dango dipadukan dengan silken tofu sehingga hasilnya lebih lembut dan ringan. Sementara itu, cheese foam dibuat dari cream cheese dan krim instan yang menghasilkan tekstur halus dan rasa creamy yang “poll”.



Yang membuat dessert ini semakin menarik adalah topping-nya yang bebas dikreasikan. Mulai dari cokelat, matcha, hingga biskuit, semuanya bisa disesuaikan dengan selera.



Bahan-bahan Dango:

180 gram silken tofu

150 gram tepung ketan

(±26 pcs, 11–12 gram per bulatan)



Bahan Cheese Foam:

120 ml air es (bisa ditambah es batu)

150 gram cream cheese

100 gram krim instan

60 gram gula kastor



Topping (opsional):

Feuilletine

Cokelat bubuk + almond

Matcha bubuk

Cokelat matcha

Ube crumbs

Biskuit stick strawberry



Cara Membuat:

1. Campurkan silken tofu dan tepung ketan, lalu uleni hingga kalis.

2. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil. Jika kurang halus, oles sedikit air lalu bulatkan kembali.

3. Rebus dango dalam air mendidih hingga mengapung.

4. Angkat dan tiriskan, lalu rendam dalam air es agar teksturnya lebih kenyal.

5. Untuk cheese foam, masukkan semua bahan ke dalam blender, lalu haluskan hingga creamy dan menyatu.

6. Tusuk dango menggunakan tusuk sate, lalu susun di wadah saji.

7. Siram dengan cheese foam dan tambahkan topping sesuai selera.



Dango cheese foam ini menawarkan sensasi unik, kenyal dari dango, berpadu dengan creamy lembut dari cheese foam. Rasanya manis, ringan, dan bisa disesuaikan dengan berbagai topping favorit.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba dessert berbeda di rumah. Selain tampilannya cantik, rasanya juga tidak kalah dari dessert café. Jadi, kalau lagi ingin camilan manis yang unik dan kekinian, wajib banget coba dango cheese foam ini!