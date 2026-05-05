Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.25 WIB

Lazy Ube Buns: Roti Manis Praktis dengan Air Fryer

Potret ube buns simpel pakai air fryer dengan topping ube manis dan aroma menggoda. (Sumber: instagram.com/@quiamabaochelsea)

 


JawaPos.com - Kalau kamu lagi pengen bikin roti manis tapi nggak mau ribet, resep lazy ube roti ini bisa jadi solusi. Seperti dilansir dari @quiambaochelsea, kamu bahkan nggak perlu bikin adonan dari nol karena cukup pakai roti siap pakai (store-bought dinner rolls). Tinggal tambahkan topping ube, lalu panggang di air fryer, praktis banget!

Ube atau ubi ungu memang terkenal dengan warna cantiknya dan rasa manis khas yang lembut. Dalam resep ini, ube dijadikan topping creamy yang dipanggang hingga set, menciptakan tekstur yang sedikit renyah di luar tapi tetap lembut di dalam.

Menu ini cocok untuk camilan sore, dessert ringan, atau bahkan ide jualan karena tampilannya menarik dan prosesnya mudah. Dengan bantuan air fryer, waktu memasak jadi lebih singkat tanpa perlu oven besar.

Bahan-bahan:
9 pcs roti siap pakai (dinner rolls)

Bahan Topping Ube:
30 gram unsalted butter (lembutkan)
20 gram gula putih
1 butir telur kecil (suhu ruang)
25 gram tepung terigu
1/2 sdm susu
1/2 sdm bubuk ube
1 sdt ube extract

Isian (opsional):
Butter asin
Ube halaya

Cara Membuat:
1. Siapkan roti, lalu buat sedikit lubang di bagian tengah jika ingin diberi isian.
2. Masukkan butter atau ube halaya ke dalam roti sebagai filling (opsional).
3. Campurkan semua bahan topping ube hingga halus dan creamy.
4. Oleskan atau semprotkan topping ke atas roti.
5. Susun roti dalam air fryer.
6. Panggang pada suhu 175°C selama ±10 menit atau hingga topping matang.
7. Angkat dan sajikan hangat.

Lazy ube roti ini punya rasa manis yang lembut dengan aroma khas ube yang wangi. Tekstur roti tetap empuk, sementara topping-nya memberikan sensasi sedikit renyah di bagian atas.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin membuat camilan enak tanpa proses panjang. Praktis, cepat, dan tetap menarik secara tampilan, pas banget untuk pemula atau yang lagi mager tapi pengen ngemil enak!

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Tangsuyuk Ayam: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis ala Chinese Food - Image
Kuliner

Tangsuyuk Ayam: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis ala Chinese Food

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.24 WIB

Tori Tamago Sando: Sandwich Jepang Isi Ayam Teriyaki dan Egg Mayo Creamy - Image
Kuliner

Tori Tamago Sando: Sandwich Jepang Isi Ayam Teriyaki dan Egg Mayo Creamy

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.22 WIB

No-Bake Cheesecake Bars: Dessert Creamy Segar Tanpa Oven - Image
Kuliner

No-Bake Cheesecake Bars: Dessert Creamy Segar Tanpa Oven

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.21 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore