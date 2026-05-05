Lazy Ube Buns: Roti Manis Praktis dengan Air Fryer

Potret ube buns simpel pakai air fryer dengan topping ube manis dan aroma menggoda. (Sumber: instagram.com/@quiamabaochelsea)



JawaPos.com - Kalau kamu lagi pengen bikin roti manis tapi nggak mau ribet, resep lazy ube roti ini bisa jadi solusi. Seperti dilansir dari @quiambaochelsea, kamu bahkan nggak perlu bikin adonan dari nol karena cukup pakai roti siap pakai (store-bought dinner rolls). Tinggal tambahkan topping ube, lalu panggang di air fryer, praktis banget!



Ube atau ubi ungu memang terkenal dengan warna cantiknya dan rasa manis khas yang lembut. Dalam resep ini, ube dijadikan topping creamy yang dipanggang hingga set, menciptakan tekstur yang sedikit renyah di luar tapi tetap lembut di dalam.



Menu ini cocok untuk camilan sore, dessert ringan, atau bahkan ide jualan karena tampilannya menarik dan prosesnya mudah. Dengan bantuan air fryer, waktu memasak jadi lebih singkat tanpa perlu oven besar.



Bahan-bahan:

9 pcs roti siap pakai (dinner rolls)



Bahan Topping Ube:

30 gram unsalted butter (lembutkan)

20 gram gula putih

1 butir telur kecil (suhu ruang)

25 gram tepung terigu

1/2 sdm susu

1/2 sdm bubuk ube

1 sdt ube extract



Isian (opsional):

Butter asin

Ube halaya



Cara Membuat:

1. Siapkan roti, lalu buat sedikit lubang di bagian tengah jika ingin diberi isian.

2. Masukkan butter atau ube halaya ke dalam roti sebagai filling (opsional).

3. Campurkan semua bahan topping ube hingga halus dan creamy.

4. Oleskan atau semprotkan topping ke atas roti.

5. Susun roti dalam air fryer.

6. Panggang pada suhu 175°C selama ±10 menit atau hingga topping matang.

7. Angkat dan sajikan hangat.



Lazy ube roti ini punya rasa manis yang lembut dengan aroma khas ube yang wangi. Tekstur roti tetap empuk, sementara topping-nya memberikan sensasi sedikit renyah di bagian atas.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin membuat camilan enak tanpa proses panjang. Praktis, cepat, dan tetap menarik secara tampilan, pas banget untuk pemula atau yang lagi mager tapi pengen ngemil enak!