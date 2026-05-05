Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.28 WIB

Tumis Telur dan Terong: Pedas Nampol dengan Telur Setengah Matang

Potret tumis telur dan terong yang pedas. (Sumber: instagram.com/@jennidish) - Image

Potret tumis telur dan terong yang pedas. (Sumber: instagram.com/@jennidish)


JawaPos.com - Buat pecinta makanan pedas, menu satu ini wajib banget masuk daftar recook. Menu Tumis Telur Terong menghadirkan kombinasi sederhana tapi rasanya luar biasa. Seperti dikutip dari @jennidish, keunikan hidangan ini terletak pada telur setengah matang yang creamy, dipadukan dengan sambal pedas yang “nampol”.

Menu ini sebenarnya cukup sederhana, tapi justru di situlah letak keistimewaannya. Perpaduan cabai keriting dan cabai rawit menghasilkan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan selera. Ditambah dengan aroma bawang merah, bawang putih, serta daun kemangi, rasanya jadi semakin menggugah selera.

Tekstur telur yang setengah matang memberikan sensasi lembut dan creamy saat dimakan, terutama ketika bercampur dengan sambal. Cocok banget disantap dengan nasi hangat, siap-siap aja nambah!

Bahan-bahan:
8 buah cabai keriting
10-15 cabai rawit (sesuai selera)
5 siung bawang merah
6 siung bawang putih
Telur (rebus setengah matang)
Daun kemangi secukupnya
Sedikit air
Saus tiram secukupnya
Kaldu jamur (opsional)
Gula secukupnya
Garam secukupnya

Cara Membuat:
1. Haluskan atau ulek cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.
2. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum.
3. Tambahkan sedikit air agar sambal tidak terlalu kering.
4. Masukkan saus tiram, gula, garam, dan kaldu jamur, lalu aduk hingga rata.
5. Masukkan telur setengah matang, aduk perlahan agar tidak hancur.
6. Tambahkan daun kemangi, aduk sebentar hingga layu.
7. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan hangat.

Sambal TTT ini punya rasa pedas yang kuat dengan aroma harum dari kemangi dan bawang. Tekstur telur yang creamy berpadu dengan sambal membuat setiap suapan terasa kaya dan memanjakan lidah.

Sebagai penutup, meskipun menu ini terlihat sederhana, rasanya bisa bikin ketagihan. Cocok untuk lauk sehari-hari atau saat kamu ingin makanan pedas yang cepat dibuat. Tapi hati-hati, sekali coba, bisa susah berhenti makan!
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Dango Cheese Foam: Dessert Jepang Chewy dengan Siraman Creamy Lembut - Image
Kuliner

Dango Cheese Foam: Dessert Jepang Chewy dengan Siraman Creamy Lembut

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.29 WIB

Lazy Ube Buns: Roti Manis Praktis dengan Air Fryer - Image
Kuliner

Lazy Ube Buns: Roti Manis Praktis dengan Air Fryer

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.25 WIB

Tangsuyuk Ayam: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis ala Chinese Food - Image
Kuliner

Tangsuyuk Ayam: Ayam Crispy dengan Saus Asam Manis ala Chinese Food

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.24 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore