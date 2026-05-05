Tumis Telur dan Terong: Pedas Nampol dengan Telur Setengah Matang



JawaPos.com - Buat pecinta makanan pedas, menu satu ini wajib banget masuk daftar recook. Menu Tumis Telur Terong menghadirkan kombinasi sederhana tapi rasanya luar biasa. Seperti dikutip dari @jennidish, keunikan hidangan ini terletak pada telur setengah matang yang creamy, dipadukan dengan sambal pedas yang “nampol”.



Menu ini sebenarnya cukup sederhana, tapi justru di situlah letak keistimewaannya. Perpaduan cabai keriting dan cabai rawit menghasilkan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan selera. Ditambah dengan aroma bawang merah, bawang putih, serta daun kemangi, rasanya jadi semakin menggugah selera.



Tekstur telur yang setengah matang memberikan sensasi lembut dan creamy saat dimakan, terutama ketika bercampur dengan sambal. Cocok banget disantap dengan nasi hangat, siap-siap aja nambah!



Bahan-bahan:

8 buah cabai keriting

10-15 cabai rawit (sesuai selera)

5 siung bawang merah

6 siung bawang putih

Telur (rebus setengah matang)

Daun kemangi secukupnya

Sedikit air

Saus tiram secukupnya

Kaldu jamur (opsional)

Gula secukupnya

Garam secukupnya



Cara Membuat:

1. Haluskan atau ulek cabai keriting, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.

2. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum.

3. Tambahkan sedikit air agar sambal tidak terlalu kering.

4. Masukkan saus tiram, gula, garam, dan kaldu jamur, lalu aduk hingga rata.

5. Masukkan telur setengah matang, aduk perlahan agar tidak hancur.

6. Tambahkan daun kemangi, aduk sebentar hingga layu.

7. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan hangat.



Sambal TTT ini punya rasa pedas yang kuat dengan aroma harum dari kemangi dan bawang. Tekstur telur yang creamy berpadu dengan sambal membuat setiap suapan terasa kaya dan memanjakan lidah.



Sebagai penutup, meskipun menu ini terlihat sederhana, rasanya bisa bikin ketagihan. Cocok untuk lauk sehari-hari atau saat kamu ingin makanan pedas yang cepat dibuat. Tapi hati-hati, sekali coba, bisa susah berhenti makan!