Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.19 WIB

French Chocolate Custard Pie: Dessert Cokelat Lembut dengan Tampilan Glossy

Potret french chocolate custard pie yang creamy, tidak terlalu manis, dan glossy. (Sumber: instagram.com/@fika.fasha)


JawaPos.com - Kalau lagi pengen dessert cokelat yang “niat” tapi tetap simpel, french chocolate custard pie ini bisa jadi pilihan sempurna. Teksturnya lembut, rasanya rich tapi tidak terlalu manis, dan tampilannya glossy menggoda. Seperti dikutip dari @fika.fasha, pie ini menggunakan cokelat yang menghasilkan finishing shiny sehingga terlihat seperti dessert café.

Bagian crust dibuat dari biskuit yang dipadukan dengan mentega, menghasilkan dasar yang sedikit crunchy. Sementara itu, bagian custard-nya creamy dan halus, dengan rasa cokelat yang dominan tapi tetap seimbang. Perpaduan ini membuat setiap gigitan terasa lembut sekaligus bertekstur.

Dessert ini cocok untuk berbagai momen, mulai dari sajian spesial, hampers, hingga camilan manis saat ingin “treat yourself”. Meskipun terlihat fancy, langkah pembuatannya cukup mudah diikuti.

Bahan-bahan:
Base:
160 gram biskuit
70 gram mentega leleh

Chocolate Custard:
110 gram telur
30 gram gula kastor
40 gram tepung maizena
425 ml susu
1/2 sdt vanilla ekstrak
80 gram cokelat

Topping:
Cokelat leleh

Cara Membuat:
1. Hancurkan biskuit hingga bertekstur, lalu campurkan dengan mentega leleh.
2. Tuang ke dalam loyang, ratakan dan tekan hingga padat. Simpan dalam freezer selama 15 menit agar set.
3. Campurkan telur, gula kastor, dan maizena, lalu aduk hingga rata.
4. Tambahkan susu, lalu masak di atas api sambil diaduk hingga mengental menjadi custard.
5. Masukkan vanilla ekstrak dan cokelat, lalu aduk hingga halus dan tercampur sempurna.
6. Tuang custard ke atas base yang sudah dingin.
7. Panggang dalam oven suhu 180°C selama ±25 menit.
8. Dinginkan di suhu ruang, lalu simpan dalam freezer selama sekitar 3 jam hingga set.
9. Setelah set, tuang cokelat leleh di atasnya sebagai topping.
10. Potong sesuai selera dan sajikan.

French chocolate custard pie ini memiliki tekstur yang super lembut dengan rasa cokelat yang dalam dan elegan. Topping cokelat glossy di atasnya tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga menambah sensasi lumer saat dimakan.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa dessert premium bisa dibuat sendiri di rumah tanpa teknik yang terlalu rumit. Dengan bahan yang cukup sederhana, kamu sudah bisa menikmati pie cokelat yang terlihat mewah dan rasanya memuaskan. Yuk, coba bikin sendiri dan rasakan sensasi dessert ala café di rumah!
