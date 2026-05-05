Ayam Madu Bawang Putih: Gurih Manis Pedas yang Bikin Nagih



JawaPos.com - Kalau kamu lagi cari menu ayam yang simpel tapi rasanya “naik level”, ayam madu bawang putih ini wajib dicoba. Hidangan ini menggabungkan rasa gurih dari kecap asin dan saus tiram dengan manisnya madu serta aroma bawang putih yang khas. Seperti dilansir dari @hello.itsmillie, resep ini cocok banget untuk masakan rumahan yang cepat tapi tetap spesial.



Tekstur ayam yang dilapisi maizena membuat bagian luar sedikit crispy, sementara bagian dalamnya tetap juicy. Setelah itu, ayam dibalut saus madu bawang putih yang legit dengan sentuhan pedas dari chili flakes, kombinasi yang bikin susah berhenti makan.

Menu ini cocok untuk lauk sehari-hari, bekal, atau bahkan ide jualan karena bahannya sederhana dan prosesnya tidak ribet.



Bahan-bahan:

2 pcs paha ayam

1 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

1 sdt bawang putih bubuk

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Lada secukupnya

Tepung maizena secukupnya



Bahan Saus:

5 siung bawang putih

1 sdm butter

2 sdm kecap asin

2 sdm madu

1 sdm chili flakes

Kaldu ayam bubuk secukupnya



Cara Membuat:

1. Marinasi ayam dengan saus tiram, kecap asin, bawang putih bubuk, kaldu ayam bubuk, dan lada.

2. Diamkan minimal 15 menit agar bumbu meresap.

3. Balurkan ayam dengan tepung maizena hingga terlapisi rata.

4. Goreng ayam dengan sedikit minyak hingga matang dan bagian luar agak crispy.

5. Panaskan butter, lalu tumis bawang putih hingga harum.

6. Masukkan kecap asin, madu, chili flakes, dan kaldu ayam bubuk, aduk hingga tercampur.

7. Masukkan ayam yang sudah digoreng ke dalam saus, lalu aduk hingga terbalut rata.

8. Masak sebentar hingga saus meresap, lalu angkat dan sajikan.



Ayam madu bawang putih ini punya rasa yang kompleks, gurih, manis, dan sedikit pedas dalam satu hidangan. Aromanya juga sangat menggoda berkat bawang putih dan butter yang ditumis.



Sebagai penutup, resep ini jadi solusi buat kamu yang ingin masakan cepat tapi tetap enak dan berbeda. Dengan bahan sederhana dan waktu singkat, kamu sudah bisa menyajikan lauk yang bikin keluarga ketagihan. Yuk, coba sendiri di rumah!