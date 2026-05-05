Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.15 WIB

Tumis Daging Kentang: Menu Simpel Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi

Potret tumis daging kentang praktis dengan bumbu manis. (Sumber: instagram.com/@aqillahaliffah)


JawaPos.com - Kalau lagi bingung mau masak apa, tumis daging kentang bisa jadi solusi paling aman sekaligus memuaskan. Menu rumahan ini terkenal simpel tapi selalu berhasil bikin makan jadi lahap. Seperti dikutip dari @aqillahaliffah, hidangan ini cocok banget untuk kamu yang ingin masak cepat tanpa ribet, tapi tetap enak.

Perpaduan daging sapi yang gurih dengan kentang yang lembut menciptakan kombinasi tekstur yang pas. Bumbu kecap memberikan rasa manis yang khas, sementara saus tiram dan kecap asin menambah cita rasa umami yang dalam. Ditambah sedikit lada, rasanya jadi lebih hangat dan “nendang”.

Menu ini juga fleksibel, bisa ditambahkan sayuran lain seperti wortel atau buncis sesuai selera. Cocok untuk lauk sehari-hari, bekal, atau bahkan menu andalan saat malas masak lama.

Bahan-bahan:
Daging sapi (iris tipis)
Kentang (potong sesuai selera, goreng/setengah matang)

Bumbu:
2 sdm saus tiram
3 sdm kecap manis
2 sdm kecap asin
2 sdt kaldu jamur
Lada secukupnya
1 sdt maizena
100 ml air

Cara Membuat:
1. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis daging hingga berubah warna dan setengah matang.
2. Masukkan kentang yang sudah digoreng atau direbus setengah matang.
3. Campurkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, kaldu jamur, lada, dan air, lalu tuangkan ke dalam tumisan.
4. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu meresap.
5. Larutkan maizena dengan sedikit air, lalu masukkan untuk mengentalkan saus.
6. Masak hingga saus mengental dan daging matang sempurna.
7. Koreksi rasa, lalu angkat dan sajikan hangat.

Tumis daging kentang ini punya rasa gurih manis yang seimbang dengan tekstur daging yang empuk dan kentang yang lembut. Sausnya yang kental membuat setiap suapan terasa lebih nikmat, apalagi kalau disantap dengan nasi hangat.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa masakan sederhana tetap bisa jadi favorit keluarga. Praktis, ekonomis, dan pastinya bikin nagih—cocok jadi menu andalan di rumah!
Editor: Novia Tri Astuti
