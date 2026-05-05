Nola Amalia Rosyada
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.14 WIB

Peach Jelly Drink: Minuman Segar dengan Jelly Kenyal yang Aesthetic

Potret peach jelly drink segar dengan nata de coco. (Sumber: instagram.com/@a_little_bubu)

 


JawaPos.com - Minuman segar selalu jadi pilihan terbaik untuk melepas dahaga, apalagi kalau tampilannya juga cantik dan menggugah selera. Salah satu kreasi yang bisa kamu coba adalah peach jelly drink. Seperti dilansir dari @a_little_bubu, minuman ini memadukan teh rasa peach dengan jelly kenyal yang menyegarkan.

Perpaduan rasa manis dan fruity dari peach tea membuat minuman ini terasa ringan dan cocok diminum kapan saja. Ditambah dengan potongan jelly dan nata de coco, teksturnya jadi lebih seru dan tidak membosankan.

Minuman ini juga cocok dijadikan ide jualan karena tampilannya yang aesthetic dan bahan-bahannya yang cukup sederhana. Disajikan dingin dengan es batu, rasanya dijamin bikin segar seketika.

Bahan-bahan:
Bahan Jelly:
1 bungkus jelly plain
4 sdm peach tea

Bahan Minuman:
240 gram peach tea
1400 ml air

Pelengkap:
Nata de coco
Es batu

Cara Membuat:
1. Campurkan jelly plain dengan peach tea, lalu masak hingga mendidih.
2. Tuang ke dalam wadah, diamkan hingga mengeras, lalu potong dadu.
3. Campurkan peach tea dengan air, lalu aduk hingga larut.
4. Siapkan gelas, masukkan jelly dan nata de coco.
5. Tuangkan minuman peach tea ke dalam gelas.
6. Tambahkan es batu sesuai selera.
7. Sajikan dingin.

Peach jelly drink ini memiliki rasa manis yang segar dengan aroma buah yang ringan. Tekstur jelly yang kenyal berpadu dengan nata de coco menciptakan sensasi minum yang lebih menyenangkan.

Sebagai penutup, minuman ini cocok untuk kamu yang ingin sesuatu yang segar, simpel, dan tetap menarik secara visual. Baik untuk dinikmati sendiri atau dijadikan ide jualan, peach jelly drink ini pasti jadi favorit banyak orang. Yuk, coba bikin di rumah!

Editor: Novia Tri Astuti
