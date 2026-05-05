Rekomendasi 9 Kuliner Tea House Paling Aromatik di Malang, Raham Menu Cocok Buat Pecinta Minuman Asia

JawaPos.com – Eksplorasi ragam pilihan kuliner di Malang terasa kurang lengkap tanpa mengunjungi deretan tea house dengan karakter yang unik.

Kamu bisa menemukan ketenangan di balik riuhnya kota melalui seduhan daun teh pilihan yang menenangkan jiwa dan pikiran.

Setiap lokasi menawarkan atmosfer berbeda mulai dari nuansa nostalgia tempo dulu hingga konsep modern yang sangat minimalis namun estetik.

Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Gavriel Rentcar pada Selasa (5/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner tea house paling aromatik di Malang.

1. Hondje

Destinasi ini merupakan tempat tersembunyi yang memanfaatkan area rumah tinggal sebagai ruang komunal untuk menikmati seduhan teh berkualitas.

Suasana sangat nyaman terasa berkat keberadaan halaman samping yang teduh dan rimbun oleh berbagai jenis tanaman hijau menyegarkan.

Kamu bisa menemukan racikan unik seperti hapsari dan batari di Jalan Wijaya Kusuma nomor 5 setiap pukul 12.00-22.00.

2. Pop Mason 52