Berburu 7 Kuliner Enak di Pasar Klojen Malang, dari yang Ringan hingga Bikin Perut Kenyang

Malang menyimpan banyak pilihan kuliner pasar tradisional yang lezat dan sangat terjangkau untuk semua kalangan.

Pasar Klojen yang berlokasi di Jalan Cokroaminoto, Klojen, Kecamatan Klojen, ini buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 16.00 dan sangat mudah diakses dari pusat kota.

Pasar Klojen sendiri sudah ada sejak tahun 1934 dan direvitalisasi pada 2018 menjadi lebih bersih, nyaman, dan rapi.

Lokasinya yang strategis di pusat kota membuat pasar ini mudah dijangkau dan cocok untuk wisata kuliner pagi hingga siang hari.

Dari sarapan gurih hingga camilan manis yang sangat unik, kuliner di Pasar Klojen Malang hadir dengan cita rasa yang sangat autentik dan harga yang sangat bersahabat.

Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Traveloka pada Selasa (5/5), berikut tujuh rekomendasi kuliner legend di Pasar Klojen Malang.

1. Warung Mie Cendana

Warung ini menyajikan dua menu andalan yaitu mie kuah kolagen dengan bihun dan mie goreng chilli oil dengan mie kuning, keduanya sangat cocok untuk sarapan pagi.

Harga mulai dari Rp 15.000 per porsi dengan kuah kaldu yang gurih dan ringan serta topping sederhana yang sangat nikmat dan mengenyangkan.