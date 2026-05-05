15 Spot Sate Kambing Favorit di Semarang, Empuk, Gurih, dan Bikin Nagih, Wajib Dicoba Pecinta Kuliner Nusantara

JawaPos.com - Semarang tidak hanya terkenal dengan lumpia dan nasi ayamnya, tetapi juga memiliki deretan kuliner sate kambing yang menggoda dengan cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Sajian daging kambing yang empuk, dibakar dengan sempurna, lalu disajikan dengan bumbu kecap atau rempah khas, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta kuliner Nusantara.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma bakaran yang khas membuat sate kambing selalu menjadi pilihan favorit, terutama saat malam hari.

Menariknya, setiap tempat makan sate kambing di Semarang memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi potongan daging, teknik pembakaran, hingga racikan bumbu yang digunakan.

Ada yang terkenal dengan sate kambing muda yang empuk tanpa bau prengus, ada pula yang mengandalkan bumbu kecap melimpah dengan irisan bawang merah dan cabai yang segar.

Dengan harga yang bervariasi dan porsi yang mengenyangkan, kuliner sate kambing di Semarang selalu ramai pembeli.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas spot kuliner sate kambing paling favorit di Semarang yang wajib Anda coba.

1. Sate Kambing Pak Untung

Sate Kambing Pak Untung dikenal luas sebagai salah satu destinasi favorit pecinta sate di Semarang karena menggunakan daging kambing muda berkualitas yang empuk dan minim bau prengus.

Proses pembakarannya dilakukan dengan teknik yang tepat sehingga menghasilkan bagian luar yang sedikit karamelisasi, sementara bagian dalam tetap juicy dan lembut saat digigit.

Bumbu kecap yang digunakan cukup melimpah, dipadukan dengan irisan bawang merah segar serta cabai rawit yang memberikan sensasi pedas dan segar sekaligus.

Kombinasi ini menciptakan keseimbangan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang sangat menggugah selera.

Harga seporsi sate berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung jumlah tusuk yang dipesan.

Lokasinya berada di kawasan Jalan MT Haryono yang strategis dan mudah diakses, sehingga tidak heran jika tempat ini selalu ramai terutama saat malam hari oleh pemburu kuliner.