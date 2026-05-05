17 Sate Kambing Paling Populer di Jakarta dengan Bumbu Meresap dan Daging Juicy Menggugah Selera

JawaPos.Com - Jakarta selalu menghadirkan ragam kuliner yang menggoda, termasuk sate kambing yang menjadi favorit banyak orang.

Hidangan ini dikenal dengan potongan daging yang empuk, juicy, serta aroma bakaran yang khas dan sulit ditolak.

Perpaduan bumbu kecap manis, rempah, dan irisan bawang merah serta cabai membuat setiap tusuk sate menghadirkan sensasi rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang menggugah selera.

Di berbagai sudut Jakarta, sate kambing hadir dalam banyak versi, mulai dari yang legendaris dengan resep turun-temurun hingga tempat makan modern yang menawarkan inovasi rasa.

Beberapa menggunakan kambing muda untuk menghasilkan tekstur lebih lembut tanpa bau prengus, sementara yang lain mengandalkan teknik pembakaran sempurna untuk menciptakan rasa smoky yang khas.

Tidak heran jika banyak tempat sate kambing selalu dipadati pengunjung, terutama saat malam hari.

Dengan harga yang bervariasi dan porsi yang memuaskan, sate kambing di Jakarta menjadi pilihan kuliner yang cocok untuk segala suasana.

Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh belas kuliner sate kambing paling populer di Jakarta yang wajib Anda coba.

1. Sate Kambing H. Giyo

Sate Kambing H. Giyo dikenal sebagai salah satu destinasi favorit pecinta sate kambing di Jakarta karena menggunakan daging kambing muda berkualitas yang empuk dan minim bau prengus.

Proses pembakaran dilakukan dengan teknik yang tepat menggunakan api sedang, sehingga bagian luar mengalami karamelisasi ringan sementara bagian dalam tetap juicy dan lembut.

Bumbu kecapnya meresap dengan baik, dipadukan dengan irisan bawang merah dan cabai rawit yang memberikan sensasi segar dan pedas.

Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma bakaran menciptakan pengalaman makan yang memuaskan.

Harga seporsi berkisar Rp40.000 hingga Rp70.000. Lokasinya berada di kawasan Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat kuliner malam yang ramai.