12 Spot Cafe Terbaik dekat Kampus UB Malang, Kuliner Enak dan Cocok Buat Nugas dan Kumpul Mahasiswa

JawaPos.com – Sederet cafe dekat kampus UB di Malang kini hadir dalam ragam konsep yang semakin beragam, dari industrial monokrom ala Jepang hingga Korean cafe estetik yang sangat menggemaskan dan instagramable.

Setiap cafe punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, fasilitas penunjang produktivitas, konsep interior unik, hingga jam operasional yang sangat fleksibel.

Dari cafe yang buka 24 jam untuk menemani lembur hingga cafe bergaya Skandinavia yang tenang, pilihan nongkrong di sekitar kampus UB sangat tidak ada habisnya.

Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Rukita pada Selasa (5/5), berikut 12 rekomendasi kuliner tempat cafe enak dekat kampus UB Malang.

1. Robucca

Cafe yang berlokasi di Jl. Raya Ijen Nirwana No. 1A, Bareng, Klojen dan buka setiap hari dari pukul 07.30 hingga 20.30 ini mengusung konsep industrial monokrom yang sangat kental dan estetik seperti cafe-cafe di Jepang.

Terdapat ruang terbuka yang dilengkapi tanaman hijau yang menjadikan suasana di sini sangat nyaman baik untuk nongkrong santai maupun bekerja.

Menu yang ditawarkan sangat beragam mulai dari kopi, yoghurt, boba, aneka teh, donat, takoyaki, chicken katsu sando, hingga pasta yang bisa dipesan sesuai selera.

2. Handall Coffee