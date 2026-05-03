20 Spot Cafe Outdor Ternyaman di Surabaya, Kuliner Sedap dari Konsep Futuristik hingga Suasana Kemping

JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan cafe outdoor yang unik dan nyaman untuk semua kalangan.

Dari cafe berkonsep futuristik modern hingga kedai kopi bergaya heritage kolonial Belanda, kuliner cafe outdoor di Surabaya hadir dengan konsep yang sangat beragam dan instagramable.

Bagi kamu yang sedang mencari cafe outdoor terbaik di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan tripzilla.id pada Minggu (3/5), berikut 20 rekomendasi kuliner cafe outdoor terbaik di Surabaya.

1. Hue Coffee

Cafe yang berlokasi di Jalan Darmo Harapan Utara VIII Nomor 1, Tandes, Kecamatan Tandes, ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 21.30 dengan harga mulai dari Rp 18.000 hingga Rp 102.000.

Mengusung konsep futuristik dengan perpaduan warna putih dan aksen kayu yang sangat eye catching, cafe ini menawarkan menu signature seperti redvelvet cheesecake frappe, espresso frappe, dan menu unik Fussion Salmon Lodeh, dilengkapi fasilitas WiFi, AC, mushola, dan area indoor serta outdoor.

2. Flores 15