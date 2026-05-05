Rekomendasi 9 Cafe Terbaik di Suhat Malang untuk Kulineran Enak, Cocok Buat Nongkrong dan Nugas

Rekomendasi kuliner tempat cafe enak di Suhat Malang / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com - Kawasan Suhat Malang dikenal sebagai salah satu pusat cafe dan kuliner yang sangat diminati mahasiswa dan anak muda.
Dari kedai kopi berkonsep dialog hingga restoran seafood segar, kuliner di Suhat Malang terus berkembang dengan berbagai pilihan yang menarik.
Setiap cafe dan tempat makan di kawasan Suhat Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari roastery yang bisa dilihat langsung hingga hidden gem di lantai dua yang sangat cozy.
Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Rukita pada Selasa (5/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner tempat cafe enak di Suhat Malang.
Baca Juga: Bosen Nongkrong? Coba 7 Cafe dengan Fasilitas Board Game Ini di Surabaya Biar Kuliner Lebih Seru
1. Dialoogi Space & Coffee
Berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor D-505, Mojolangu, Lowokwaru, cafe yang mengusung konsep ruang berdialog ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 22.00 dengan harga mulai Rp20.000 hingga Rp60.000.
Tersedia area indoor yang privat dan outdoor penuh tanaman hijau dengan cahaya alami, serta menu beragam seperti Macchiato, Red Velvet Latte, Passion Punch, Chicken Teriyaki, Baked Pasta, dan berbagai varian teh.
2. Labore Coffee Eatery
Berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25, Mojolangu, Lowokwaru, cafe yang ramai dikunjungi mahasiswa ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 23.30 dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp80.000.
Menu favorit di sini antara lain Gogi Fries, Hot Wings, Classic Molten Lava, dan Taro Crème Caramel dalam suasana yang luas dan nyaman untuk nongkrong santai atau mengerjakan tugas.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!