Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 5 Mei 2026 | 15.24 WIB

Rekomendasi 9 Cafe Terbaik di Suhat Malang untuk Kulineran Enak, Cocok Buat Nongkrong dan Nugas

Rekomendasi kuliner tempat cafe enak di Suhat Malang / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com - Kawasan Suhat Malang dikenal sebagai salah satu pusat cafe dan kuliner yang sangat diminati mahasiswa dan anak muda.

Dari kedai kopi berkonsep dialog hingga restoran seafood segar, kuliner di Suhat Malang terus berkembang dengan berbagai pilihan yang menarik.

Setiap cafe dan tempat makan di kawasan Suhat Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari roastery yang bisa dilihat langsung hingga hidden gem di lantai dua yang sangat cozy.

Dilansir dari laman Singosari Bolu Malang dan Rukita pada Selasa (5/5), berikut sembilan rekomendasi kuliner tempat cafe enak di Suhat Malang.

1. Dialoogi Space & Coffee

Berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor D-505, Mojolangu, Lowokwaru, cafe yang mengusung konsep ruang berdialog ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 22.00 dengan harga mulai Rp20.000 hingga Rp60.000.

Tersedia area indoor yang privat dan outdoor penuh tanaman hijau dengan cahaya alami, serta menu beragam seperti Macchiato, Red Velvet Latte, Passion Punch, Chicken Teriyaki, Baked Pasta, dan berbagai varian teh.

2. Labore Coffee Eatery

Berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25, Mojolangu, Lowokwaru, cafe yang ramai dikunjungi mahasiswa ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 23.30 dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp80.000.

Menu favorit di sini antara lain Gogi Fries, Hot Wings, Classic Molten Lava, dan Taro Crème Caramel dalam suasana yang luas dan nyaman untuk nongkrong santai atau mengerjakan tugas.

