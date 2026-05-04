7 Wisata Kuliner Malam di Kawasan Semarang yang Wajib Dicoba, dari Angkringan hingga Bakmi Jawa

JawaPos.com - Semarang bukan hanya terkenal dengan wisata sejarah dan bangunan ikoniknya, tetapi juga menjadi surga bagi pecinta kuliner malam.

Saat matahari terbenam, berbagai penjaja makanan mulai bermunculan, menawarkan cita rasa khas yang menggoda selera.

Mulai dari jajanan kaki lima hingga hidangan legendaris, semuanya bisa kamu temukan dengan mudah di kota ini.

Dilansir dari laman traveloka dan rumah123, berikut rekomendasi wisata kuliner malam di Semarang yang patut masuk daftar kunjunganmu.

1. Bakmie Jowo Pak Gareng — Cita Rasa Tradisional yang Autentik

Jika kamu penggemar mie Jawa, tempat ini wajib disinggahi. Bakmi yang dimasak menggunakan anglo memberikan aroma khas yang sulit ditiru.

Teksturnya kenyal dengan bumbu gurih manis yang meresap sempurna. Cocok dinikmati saat malam hari dengan suasana hangat khas Semarang.

2. Pisang Plenet Pak Subandi — Camilan Sederhana yang Melegenda

Kuliner satu ini mungkin terlihat sederhana, namun rasanya luar biasa. Pisang yang dipipihkan lalu dibakar ini disajikan dengan topping gula atau cokelat.