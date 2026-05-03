12 Pilihan Toko Roti Terbaik di Surabaya dengan Resep Kuliner Turun Temurun Bertahan Puluhan Tahun

Surabaya menyimpan banyak pilihan toko roti yang lezat dan beragam untuk semua selera.

Dari bakery legendaris yang sudah berjualan sejak zaman kolonial Belanda hingga toko roti modern bergaya internasional, kuliner roti di Surabaya hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi roti terbaik di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Traveloka dan tempat.info pada Minggu (3/5), berikut 12 rekomendasi kuliner toko roti terbaik di Surabaya.

1. Roti In Tjwan Bo

Toko roti legendaris yang sudah beroperasi sejak tahun 1935 ini berlokasi di Jalan Raya Jemursari Nomor 128-130, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, dan menyajikan resep bakery autentik dari zaman kolonial Belanda.

Berbagai pilihan roti tersedia di sini antara lain bluder, volle krenten, roti sosi, dan roti sisir, serta tersedia whole cake untuk ulang tahun dalam toko yang sudah direnovasi dengan nuansa modern namun tetap mempertahankan kesan jadul yang khas.