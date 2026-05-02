Pantura Bukan Sekadar Lewat: 6 Kuliner Legendaris Semarang yang Wajib Anda Singgahi Saat Lapar

JawaPos.com - Perjalanan panjang di jalur Pantura sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika lalu lintas padat dan waktu tempuh semakin tidak menentu.

Dalam kondisi seperti ini, rasa lelah dan lapar dapat datang bersamaan, sehingga memengaruhi fokus dan kenyamanan selama berkendara.

Namun, di balik kepadatan jalur Pantura, terdapat satu keuntungan yang tidak boleh dilewatkan, yaitu kekayaan kuliner khas di setiap kota yang dilalui.

Semarang, sebagai salah satu titik penting di jalur ini, menawarkan berbagai hidangan legendaris yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan pengalaman rasa yang autentik.

Bagi Anda yang melintas dan membutuhkan waktu istirahat, menjadikan momen tersebut sebagai kesempatan untuk menikmati kuliner lokal adalah pilihan yang tepat.

Berikut enam rekomendasi kuliner legendaris Semarang yang layak menjadi pemberhentian Anda yang dilansir dari kanal YouTube 10 BEST ID pada Sabtu (02/05).

1. Nasi Gandul Pak Memet

Nasi gandul merupakan salah satu hidangan khas yang memiliki cita rasa kuat dan kaya rempah.

Disajikan dengan alas daun pisang, aroma kuahnya langsung terasa begitu menggugah selera sejak pertama kali tersaji di hadapan Anda.

Isian nasi gandul di tempat ini cukup beragam, mulai dari daging sapi hingga jeroan dengan potongan yang cukup besar.