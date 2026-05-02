8 Kuliner Malam Purwokerto Paling Dicari: Rekomendasi Legendaris yang Selalu Ramai Pembeli

JawaPos.com - Purwokerto tidak hanya dikenal melalui logat khas Banyumasan yang unik, tetapi juga kekayaan kulinernya yang menggoda selera.

Ketika malam tiba, suasana kota berubah menjadi lebih hidup dengan deretan penjual makanan yang siap memanjakan lidah para pencinta kuliner.

Beragam pilihan makanan tersedia, mulai dari hidangan berat hingga camilan ringan yang cocok dinikmati saat bersantai.

Aktivitas kuliner malam di kota ini bukan sekadar kebutuhan makan, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat lokal maupun wisatawan.

Artikel ini merangkum 8 kuliner malam di Purwokerto yang selalu ramai pembeli dan memiliki cita rasa khas yang dihimpun dari kanal YouTube 10 BEST ID pada Sabtu (01/05).

Setiap tempat menawarkan pengalaman berbeda yang dapat memperkaya perjalanan kuliner Anda.

1. Sega Gemblung Pak Taufik

Sega gemblung menjadi salah satu kuliner malam yang cukup ikonik di Purwokerto.

Nama “gemblung” merujuk pada porsi yang sangat besar, sehingga cocok bagi Anda yang memiliki selera makan tinggi atau sedang dalam kondisi lapar.

Hidangan ini disajikan dengan konsep nasi rames yang dilengkapi berbagai pilihan lauk.